Сушіння взуття на батареї може завдати непоправної шкоди вам та вашому дому

Після дощу чи снігу мокре взуття часто ставлять на батарею, щоб воно швидше висохло. Проте ця практика не є безпечною – ні для вашого взуття, ні для вашої побутової техніки. Martha Stewart розповідає, чому ж не можна сушити мокре взуття на батареї.

Чому не варто сушити взуття на батареї?

Сушіння взуття на батареї може завдати непоправної шкоди вам та вашому дому через поєднання тепла, синтетичних матеріалів та обмеженої вентиляції.

«Взуття зазвичай містить такі матеріали, як синтетика, клеї або тканини, що можуть спалахнути, якщо температура стане занадто високою», – пояснює експертка з пожежної безпеки Сунарі Ко.

А вода з взуття може спричинити коротке замикання в деяких електричних обігрівачах, що також може призвести до пожежі.

Також можуть постраждати батарея чи теплова помпа. Опалювальні прилади потребують вільної циркуляції повітря, тому коли ви накриваєте батарею взуттям, система змушена працювати інтенсивніше й довше. У результаті перевантаження призведе до підвищення рахунків за енергію та збільшить навантаження на прилад, що підвищить ризик пошкодження та дорогих ремонтів.

Висока температура шкодить і самій парі. Більшість взуття не розраховане на тривале нагрівання, адже більшість виробників використовують клей для кріплення підошви. І цей клей може розчинятися під впливом джерел тепла.

Крім того, натуральні матеріали, такі як шкіра або замша, чутливі до швидкого висихання. Тепло може спричинити розтріскування або розриви та зрештою серйозно пошкодити ваше взуття.

Як правильно сушити взуття?

Фахівці радять уникати прямого контакту взуття з джерелами тепла. Краще поставити його на решітку або полицю на певній відстані від батареї, щоб тепло циркулювало навколо, але не нагрівало матеріал безпосередньо.

Якщо взуття дуже мокре, потрібно вийняти устілки та шнурки, а всередину покласти паперові рушники або газету, які вбиратимуть вологу. Папір слід періодично міняти, поки взуття повністю не висохне.