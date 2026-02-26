Щоб зменшити ризик стрілкування, перед висаджуванням прогрійте сіянку у теплій воді

Стрілкування – це природна реакція рослини на стрес. Коли цибулина відчуває різкі перепади температури або інші несприятливі умови, вона спрямовує сили на формування насіння. Найчастіше причиною стає неправильна глибина посадки або порушення правил догляду. Як правильно посадити цибулю, пише «1 Хвилина».

Якщо сіянку заглибити недостатньо, вона гостро реагує на зміну погоди. Денне тепло й нічне похолодання створюють температурні коливання, які стимулюють утворення квітконосу. У результаті замість великої головки городник отримує стрілку.

Надмірне заглиблення також шкодить. У щільному шарі землі рослині важко прорости, вона виснажується, а цибулини формуються дрібними й деформованими.

Оптимальна глибина посадки

Існує проста формула: шар ґрунту над цибулиною має дорівнювати приблизно двом її діаметрам. Наприклад, якщо сіянка має 1,5 сантиметра в діаметрі, зверху повинно бути близько 3 сантиметрів пухкої землі.

На легких піщаних ґрунтах допускається заглиблення до 4 сантиметрів. Пісок швидко нагрівається і втрачає вологу, тому глибша посадка допомагає зберегти кореневу систему від пересихання.

На важких ґрунтах достатньо 2–3 сантиметрів. Щільна структура затримує вологу, і надмірне заглиблення може спричинити підгнивання.

Як правильно висаджувати цибулю

Перед посадкою зробіть сапкою рівну канавку. Якщо земля суха, зволожте її. Розкладіть цибулини денцем донизу, не втискаючи їх у ґрунт із зусиллям.

Засипте посадковий матеріал пухкою землею та злегка ущільніть поверхню долонею, щоб прибрати зайве повітря. Це забезпечить кращий контакт коренів із ґрунтом.

Додаткові поради

Щоб зменшити ризик стрілкування, перед висаджуванням прогрійте сіянку у теплій воді температурою близько 40 градусів протягом 15–20 хвилин. Така підготовка допомагає знизити стрес після висадки.

Корисним буде й мульчування. Шар сухої трави або соломи завтовшки 2–3 сантиметри стабілізує температуру ґрунту та захищає від різких змін погоди. Завдяки цьому цибуля краще розвивається й формує повноцінні, великі головки без стрілок.