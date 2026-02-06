Перед посадкою обріжте приблизно третину верхньої частини цибулини

Вдома можна легко отримати свіжу зелену цибулю навіть без традиційних горщиків і землі. Цей метод простий, економний і дозволяє за кілька тижнів насолоджуватися соковитим зеленим пером. Детальніше пише «На пенсії».

Підготовка цибулин

Перед посадкою обріжте приблизно третину верхньої частини цибулини. Це стимулює активне зростання. Щоб знизити ризик загнивання або появи цвілі, замочіть цибулини на 15–20 хвилин у слабкому розчині марганцівки. Якщо марганцівки немає, підійде чиста вода або легкий содовий розчин (половина чайної ложки соди на склянку води).

Створення простого «контейнера»

Використайте поліетиленовий пакет. Розкладіть цибулини в один шар, трохи збризкайте водою та зав’яжіть пакет так, щоб утворилася петля для підвішування. Найзручніше розмістити його на ручці вікна або кватирки.

Догляд та спостереження

Завдяки такому способу вже через 2–3 тижні з’явиться зелень. Важливо періодично перевіряти вологість: при необхідності злегка обприскуйте цибулини водою, не перезволожуючи пакет.