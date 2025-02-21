Перед посадкою цибулі потрібно продезінфікувати ґрунт

Для тих, хто бажає поповнити організм корисними елементами в зимовий період, є вихід – можна виростити цибулю на підвіконні в пластиковій пляшці. Як це зробити правильно, пише Fermer.blog.

Переваги методу

Метод вирощування цибулі в пластикових пляшках має кілька переваг:

простота та легкість посадки;

мінімальні витрати фінансів;

невеликі потреби в просторі;

можливість помістити кілька цибулин в одну велику пляшку;

недорогий і нескладний догляд.

Цибулю можна висаджувати з січня. Для цього потрібно підготувати все необхідне: пляшку, ґрунт та посадковий матеріал.

Підготовка пляшки

Ось детальна інструкція, як підготувати пляшку для посадки цибулі:

Візьміть чисту і добре висушену пластикову пляшку об'ємом 2, 3 або 5 літрів. Зробіть кілька невеликих дренажних отворів на дні пляшки. Відзначте маркером на стінках пляшки місця для цибулин у шаховому порядку. Нижній ряд цибулин має бути на відстані не менше 5 см від дна. За допомогою ножа або ножиць виріжте отвори. Вони повинні бути меншими за розміром цибулин. Зріжте горлечко пляшки так, щоб цибулини легко могли пройти через цей отвір разом із рукою.

Підготовка ґрунту

Ґрунт для вирощування цибулі можна приготувати з таких компонентів:

земля з городу;

торф;

перегній.

Перед посадкою цибулі потрібно продезінфікувати ґрунт. Це можна зробити, прогріваючи його на парі, в духовці, мікрохвильовці або обробивши окропом або розчином марганцівки. Готовий, вже знезаражений ґрунт можна придбати в магазині, запитавши легкий і пухкий субстрат, наприклад, для посадки розсади.

Також можна вирощувати цибулю у вологому туалетному папері або серветках. Для цього треба добре змочити їх водою, відтиснути і вставити у пляшку.

Вибір і підготовка посадкового матеріалу

Для вирощування цибулі найкраще підійде сіянка, але можна також використовувати звичайну ріпчасту цибулю. Великі цибулини не підходять для цього методу. Перед посадкою потрібно оглянути цибулини, щоб переконатися в їхній цілісності та відсутності гнилі.

Зазвичай цибулю перед посадкою ставлять у тепле місце на 3 дні. Якщо часу мало, можна замочити цибулини в теплій воді (до 50°C) на 30 хвилин.

Схема посадки цибулин у пляшку:

На дно пляшки укладіть шар дренажу (керамзит або галька). Заповніть пляшку ґрунтом до нижніх отворів і добре утрамбуйте. Вставте цибулини в отвори корінцями всередину, так щоб основна частина цибулини була зовні. Засипте цибулини ґрунтом, знову утрамбувавши. Полийте і продовжуйте цей процес до самого верху пляшки.

Пляшку з цибулею можна поставити на добре освітлене підвіконня. Також рекомендується використовувати піддон для збору води, що витікає під час поливу.

За цибулею на підвіконні потрібен регулярний догляд.

Освітлення

Цибуля любить світло. Пляшку з цибулями слід ставити на підвіконня, яке добре освітлюється сонячними променями. Ідеально, якщо підвіконня виходить на південну або західну сторону.

Температурний режим

Для нормального росту цибулі потрібно підтримувати температуру в межах +18 – +25°C. Якщо температура буде вище +30°C або занадто низька, ріст цибулі сповільниться.

Внесення підгодівлі

Для кращого зростання цибулю можна підживлювати комплексними добривами. Це допоможе досягти більшого врожаю. Підживлення потрібно вносити тільки після поливу.

Полив

Поливати цибулю треба помірно, використовуючи теплу відстояну воду. Уникайте поливу холодною водою, оскільки це може викликати захворювання рослини.

Збір врожаю

Збирати зелені пір'я можна, коли вони досягнуть потрібної довжини. Перші паростки з'являться через 2-3 тижні, а цибулю можна зрізати протягом 2 місяців. Після цього цибулини виснажуються і більше не дають корисної зелені.