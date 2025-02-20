Обидва сорти не вимагають складного догляду

Огірки – одна з найпопулярніших культур серед городників завдяки своїй універсальності та смачним плодам. Для отримання стабільно високого врожаю важливо обирати відповідні сорти, які поєднують у собі витривалість, високу врожайність та відмінний смак. Серед таких сортів особливо виділяються «Арктика» та «Бйорн», пишуть «Добрі новини».

«Арктика»

«Арктика» – ультраранній партенокарпічний гібрид, що відзначається високою стійкістю до низьких температур та несприятливих погодних умов. Цей сорт ідеально підходить для вирощування в умовах короткого літа та ранніх заморозків. Перші плоди можна збирати вже через 40–45 днів після посіву. Рослина компактна, з міцними пагонами, що зручно для вирощування в теплицях та на обмежених ділянках. Плоди середнього розміру, з тонкою шкіркою та вираженим ароматом, ідеальні для салатів та консервування.

«Бйорн»

«Бйорн» — гібрид першого покоління (F1), відомий своєю високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Рослина компактна, з короткими пасинками, що дозволяє ефективно використовувати простір. Плоди темно-зелені, з невеликими горбиками, щільні та хрусткі, без пустот всередині, що робить їх ідеальними для засолювання та маринування. Цей сорт підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць, і майже не хворіє, що полегшує догляд.

Рекомендації щодо вирощування

Обидва сорти не вимагають складного догляду. Основні заходи включають регулярний полив, підживлення та забезпечення достатнього сонячного світла. Важливо своєчасно проводити обрізку та видалення бур'янів, щоб забезпечити оптимальні умови для росту та розвитку рослин.

Вибір сортів «Арктика» та «Бйорн» дозволить отримати багатий та якісний врожай огірків протягом всього сезону з мінімальними зусиллями.