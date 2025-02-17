Вчасний вибір найбільш урожайних сортів може значно вплинути на врожай

З приходом весни починається гарячий період для городників, і вибір сортів картоплі – це важлива частина підготовки до сезону. Вчасний вибір найбільш урожайних сортів може значно вплинути на врожай. Якщо ви ще не визначились, то «24 Канал» пише про кілька сортів картоплі, які допоможуть отримати великий і смачний урожай.

«Розара» – цей сорт стійкий до холоду та посухи, дає до 20 картоплин з одного куща. Картопля добре чиститься, має приємний смак і зберігає форму після варінн.

«Беллароза» – один з найпоширеніших сортів, вирощується на багатьох городах. Він дає великі, гладкі бульби і має високу врожайність.

«Слов'янка» – цей сорт характеризується довгастими бульбами з червоною шкіркою та кремовою м'якіттю. Відзначається гарною стійкістю до хвороб, але потребує родючого ґрунту.

«Тайфун» – ідеальний для умов з перепадами температур і заморозками, добре підходить для виробництва чипсів. Його жовта шкірка і світло-жовта м'якоть не змінюють кольору під час приготування.

«Щедрик» – цей сорт стабільно дає високий урожай і може вирощуватися на одному місці кілька років. Бульби рівномірні та круглі, ідеально підходять для пюре.

«Рання троянда» – один з найстаріших сортів, популярний і до сьогодні. Підходить для різних ґрунтів, хоча чутливий до хвороб. Врожайність та терміни зберігання цього сорту радують будь-якого садівника.