Особливо популярні серед садівників перці з товстими стінками

Вибір правильного сорту перцю є ключовим для отримання високоякісного врожаю. Для кожної мети – чи то для свіжих салатів, чи для приготування закруток – існують спеціальні сорти, які забезпечать найкращий результат. Особливо популярні серед садівників перці з товстими стінками, які мають соковиту м’якоть та насичений смак. «Сенсація» пише про найкращі сорти перців, які чудово зарекомендували себе серед досвідчених садівників.

Перш ніж садити насіння, варто пам'ятати, що багато садівників рекомендують попередньо обробити насіння перед висадкою. Для цього їх замочують у воді, розігрітій до 50 градусів, на 5 годин, а потім залишають на кілька днів у прохолодному місці. Це допомагає прискорити проростання.

Найкращі сорти перців

«Партнер»

Цей сорт називають ідеальним для приготування лечо – він дуже солодкий і має насичений червоний колір. Для більшого врожаю агрономи радять вирощувати його в теплиці. У середньому маса плоду становить 300 г, а товщина стінок до 9 мм.

«Грек»

Цей сорт перцю відрізняється від попереднього розміру. Він значно менший, але так само відмінно підходить для лечо. Дуже врожайний. Вирощується як у теплиці, так і у ґрунті. Середня вага до 150 г, товщина стінки до 9 мм.

«Бублик»

Цей сорт відносять до ранньостиглих і чудово підходить для посадки у відкритий ґрунт. Однак, щоб отримати добрий урожай, його потрібно буде накрити плівкою. Плоди мають масу до 120 г. За формою округлі. На смак дуже солодкі, тому ідеально підійдуть для лечо та заморозки. Перець

«Атлант»

Цей сорт відрізняється великим розміром та солодким смаком. Його довжина становить у середньому 15 см, вага до 200 г. Дуже добре переносить різні хвороби, а також спекотну погоду та посухи.