Деякі популярні сорти томатів, які зараз в моді, можуть не виправдати ваших очікувань

Томати – це один з найпопулярніших овочів, який вирощують практично в кожному саду чи на городі. Сьогодні на ринку є безліч різних сортів, які приваблюють своєю популярністю або екзотичним виглядом. Проте не всі з них здатні порадувати гарним урожаєм та смаком. Існують сорти, які хоча й виглядають привабливо, але мають низьку врожайність та невиразний смак. Детальніше про них пише «Сенсація».

Деякі популярні сорти томатів, які зараз в моді, можуть не виправдати ваших очікувань. Йдеться про такі варіанти, як:

«Санька Агроном» часто рекламують як невибагливий і стійкий сорт, однак його плоди мають водянисту текстуру і слабкий смак. Вони не набувають того характерного аромату, на який сподіваються, тому не підходять для консервування чи використання в салатах, оскільки швидко псуються.

«Космонавт Волков» привертає увагу своїм незвичайним виглядом, але його смак зазвичай має штучний відтінок і нагадує пластик. Крім того, він схильний до утворення пустоцвітів, що знижує кількість плодів, а його великі плоди часто тріскаються, що ускладнює їх зберігання.

«Сакура F1» є популярним гібридом, який добре дозріває, але його плоди мають водянисту консистенцію і невиразний смак. Вони не відповідають вимогам навіть найвибагливіших любителів томатів, тому не є універсальними для різних кулінарних цілей.

«Перцевидний жовтий» – ще один сорт, який часто зустрічається на ринку, але його смакові якості також не вражають. Ці помідори водянисті, з нудним смаком, що нагадує пластик, а також мають проблеми з утворенням пустоцвітів, що знову ж таки знижує врожайність.