Звичайна харчова сода здатна ефективно нейтралізувати запахи

Неприємний запах у сміттєвому відрі – поширена проблема, з якою стикаються всі на кухні. Навіть за регулярного прибирання він може з’являтися знову, однак існує простий спосіб, що допомагає надовго позбутися цієї неприємності. Pixel Inform розповідає, як можна позбутися запаху в сміттєвому відрі за допомогою соди.

Як позбутися неприємного запаху в сміттєвому відрі?

Звичайна харчова сода здатна ефективно нейтралізувати запахи. Вона не маскує їх, а поглинає в себе.

Щоб скористатися цим методом, достатньо насипати невелику кількість соди на дно сміттєвого відра перед тим, як вставити пакет. Також можна скласти кілька шарів газети і покласти їх на дно, а зверху висипати трохи соди. Це посилить ефект і точно запобігатиме появі неприємних ароматів у приміщенні.