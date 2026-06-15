Стрілка – це квітконосний пагін, який утворюється у більшості сортів озимого часнику

Багато городників вирощують озимий часник заради великих і соковитих головок. Проте не всі знають, що поява стрілок може негативно вплинути на майбутній урожай. Якщо не видалити їх вчасно, рослина почне витрачати частину поживних речовин на формування насіння, а не на розвиток цибулини. Як правильно це зробити, пише УНІАН.

Що таке стрілки часнику

Стрілка – це квітконосний пагін, який утворюється у більшості сортів озимого часнику. Спочатку він швидко росте вгору, а згодом закручується у характерну спіраль.

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У природних умовах така стрілка необхідна рослині для розмноження. Проте на городі її поява означає, що частина поживних речовин буде спрямована не на формування великої головки, а на розвиток повітряних цибулинок.

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Як правильно обрізати стрілки

Проводити процедуру бажано в суху погоду, коли немає дощу та надмірної вологості. Найкраще робити це вранці.

Для роботи використовуйте гострий секатор або ножиці. Стрілку зрізають не біля самої основи, а залишають невеликий відрізок довжиною близько одного сантиметра.

Такий спосіб допомагає уникнути пошкодження стебла та сприяє швидшому загоєнню місця зрізу.

Чи можна просто обламувати стрілки

Деякі городники не використовують інструменти, а акуратно виламують стрілки руками. Такий варіант також можливий, але потребує обережності.

Необережний рух може пошкодити листя або стебло, а саме через листя рослина отримує поживні речовини для розвитку головки.

Що буде після видалення стрілок

Після обрізання рослина спрямовує більше поживних речовин до підземної частини. Завдяки цьому головки формуються більшими, щільнішими та краще зберігаються після збирання.

Крім того, урожай достигає рівномірніше, а рослина не витрачає зайву енергію на формування насіння.