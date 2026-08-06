Щоб жоржини не витрачали сили на утворення насіння, регулярно зрізайте зів'ялі суцвіття

Серпень – один із найважливіших місяців у догляді за жоржинами. Саме зараз рослини активно формують нові бутони й потребують достатньої кількості вологи та поживних речовин. Якщо забезпечити їм правильний догляд, яскраве цвітіння триватиме майже до перших заморозків. Для цього достатньо виконати кілька нескладних процедур, про які розповідає Florium.ua.

Регулярно видаляйте відцвілі квіти

Щоб жоржини не витрачали сили на утворення насіння, регулярно зрізайте зів'ялі суцвіття.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Видалення відцвілих квіток стимулює появу нових бутонів і допомагає кущам довше залишатися декоративними. Для обрізування використовуйте чистий і гострий секатор.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Поливайте рідко, але рясно

Жоржини не люблять ні пересихання, ні застою води.

Поливайте рослини під корінь, добре зволожуючи землю. У спекотну погоду зазвичай достатньо одного-двох рясних поливів на тиждень залежно від погодних умов і типу ґрунту.

Намагайтеся не змочувати листя та квіти, щоб зменшити ризик розвитку грибкових хвороб.

Замульчуйте ґрунт

Шар мульчі допомагає довше утримувати вологу, захищає кореневу систему від перегрівання та стримує ріст бур'янів.

Для мульчування можна використовувати компост, подрібнену кору, скошену траву без насіння або інші органічні матеріали.

Чим підживити жоржини у серпні

Наприкінці літа рослини вже не потребують великої кількості азоту. Надлишок цього елемента стимулює ріст листя, а не утворення нових квіток.

Натомість жоржинам більше потрібні калій і фосфор, які підтримують тривале цвітіння, зміцнюють пагони та сприяють формуванню бутонів.

Найкраще використовувати комплексні добрива для квітучих рослин або осінні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору.

Чи варто використовувати кавову гущу

Кавову гущу часто рекомендують як натуральне добриво, однак вона не може повністю забезпечити жоржини всіма необхідними поживними речовинами. Крім того, її вплив на кислотність ґрунту залежить від багатьох чинників і не завжди є помітним.

Якщо використовуєте кавову гущу, вносьте лише добре висушений матеріал у невеликій кількості та не розраховуйте на нього як на основне підживлення. Значно ефективніше поєднувати органічні матеріали з повноцінними комплексними добривами.

Забезпечте рослинам опору

Високорослі сорти під час цвітіння утворюють важкі суцвіття, через що стебла можуть ламатися під час сильного вітру або дощу.

За потреби підв'яжіть пагони до опор, щоб вони залишалися міцними та не втрачали декоративності.