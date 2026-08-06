Кінець літа – гарний час, щоб продумати розміщення культур на наступний сезон

Після збирання ранніх овочів багато грядок поступово звільняються, але залишати їх без догляду не варто. За сезон ґрунт втрачає частину поживних речовин, ущільнюється та гірше утримує вологу. Саме серпень вважається одним із найкращих періодів для його відновлення. Як подбати про ділянку зараз, пише «На пенсії».

Посійте сидерати

Один із найефективніших способів покращити структуру ґрунту – висіяти сидеральні культури.

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У серпні для цього добре підходять:

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гірчиця біла;

фацелія;

олійна редька;

люпин;

вика;

інші бобові культури.

Їхня коренева система розпушує землю, а зелена маса після скошування збагачує її органічною речовиною. Крім того, окремі сидерати допомагають пригнічувати бур'яни та зменшують поширення деяких ґрунтових хвороб.

Внесіть органічні добрива

Після збирання врожаю корисно поповнити запас органічної речовини.

Для цього можна використовувати:

добре перепрілий компост;

якісний перегній;

біогумус.

Свіжий гній наприкінці літа вносити не рекомендують, оскільки він містить багато азоту та може порушити природні процеси підготовки ґрунту до холодного періоду.

Замульчуйте грядки

Не залишайте землю відкритою під палючим сонцем. Без захисного шару вона швидко пересихає, ущільнюється та втрачає корисну мікрофлору.

Як мульчу можна використати скошену траву без насіння, солому, подрібнені рослинні рештки або перепрілу тирсу. Такий шар допомагає довше утримувати вологу, захищає ґрунт від перегрівання та поступово перетворюється на додаткове джерело органічної речовини.

Подбайте про оздоровлення ґрунту

Після завершення сезону в землі можуть накопичуватися збудники грибкових і бактеріальних хвороб.

Після прибирання рослинних решток за потреби можна застосувати біологічні препарати на основі корисних мікроорганізмів. Вони сприяють відновленню природної мікрофлори ґрунту та допомагають стримувати розвиток окремих патогенів.

Також важливо не залишати на грядках хворі рослинні залишки, адже вони можуть стати джерелом інфекції наступного року.

Сплануйте сівозміну

Кінець літа – гарний час, щоб продумати розміщення культур на наступний сезон.

Не висаджуйте одну й ту саму культуру на тому самому місці кілька років поспіль. Чергування рослин допомагає зменшити виснаження ґрунту, обмежує поширення шкідників і хвороб та сприяє стабільно високим урожаям.

Після пасльонових культур добре вирощувати бобові, після капустяних – цибулю або часник, а після бобових – культури, які потребують більшої кількості поживних речовин.

Не залишайте землю без догляду

Навіть якщо не плануєте нічого висівати до осені, не варто залишати грядки порожніми. Регулярне мульчування, внесення органіки та висівання сидератів допомагають підтримувати природну родючість ґрунту без зайвих витрат.