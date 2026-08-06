Спеції можуть швидко втратити аромат і насичений смак, якщо зберігати їх у невідповідному місці

Навіть якісні та дорогі спеції можуть швидко втратити аромат і насичений смак, якщо зберігати їх у невідповідному місці. І найпоширеніша помилка – тримати баночки біля плити, де вони постійно зазнають впливу високої температури та вологи. УНІАН розповідає, як не зіпсувати спеції та де їх краще зберігати.

Як зберігати спеції в пакетиках і баночках?

Найкращий варіант – зберігати спеції у герметично закритих скляних місткостях. Абсолютно будь-які приправи потрібно пересипати в баночки і контейнери, не залишаючи в заводських упаковках. Це необхідно, як мінімум, тому що в щільно закритій тарі приправи повільніше вивітрюються, втрачаючи аромат та смак, як максимум – у таку місткість не потраплять комахи.

Також важливо розуміти, де правильно зберігати спеції на кухні. Найгірші місця для зберігання спецій - полиця, шафка або стільниця біля плити. Під час нагрівання приправи, що перебувають поруч із варильною поверхнею, втрачають олії, завдяки яким прянощі мають свій неповторний смак і аромат.

Так само точно впливають і лампи, і сонячне проміння – тому спеції потрібно прибрати не тільки якомога далі від плити, а й трохи далі від джерел штучного або природного світла.

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Також на спеції впливає пар, який виділяється під час приготування. Якщо це відбуватиметься постійно, спеції всередині упаковки почнуть братися грудками.