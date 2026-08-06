Головне – використовувати декор із матеріалів, призначених для експлуатації на відкритому повітрі

Гарно оформлене подвірʼя – це не лише доглянуті клумби чи рівний газон. Саме продумані деталі створюють атмосферу, роблячи сад комфортним для відпочинку, сімейних вечерь і зустрічей із друзями. Дизайнери радять сприймати прибудинкову територію як продовження житлового простору, тому її оформленню варто приділяти не менше уваги, ніж інтерʼєру будинку. Як облаштувати сад, пише Livingetc.

Облаштуйте комфортну зону відпочинку

Зручний диван або мʼякий комплект садових меблів стане центральним елементом подвірʼя. Обирайте моделі зі стійких до вологи матеріалів і тканин, які добре витримують сонце та дощ. Така зона стане чудовим місцем для відпочинку в теплу пору року.

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Встановіть вогнище

Осередок для вогню створює затишну атмосферу навіть прохолодними вечорами. Біля нього приємно проводити час із родиною чи друзями, а сам елемент стає ефектним акцентом саду.

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Використовуйте великі декоративні вазони

Масивні керамічні або теракотові вазони додають подвірʼю природності та елегантності. У них можна висадити декоративні дерева, багаторічні рослини або сезонні квіти.

Поєднуйте великі й маленькі кашпо

Композиція з вазонів різного розміру виглядає значно цікавіше, ніж одна велика ємність. До того ж невеликі кашпо легко переставляти, змінюючи оформлення подвірʼя залежно від сезону.

Додайте компактний столик із кріслами

Якщо площа невелика, достатньо встановити невеликий столик із двома кріслами. Це чудове місце для ранкової кави або вечірнього чаю на свіжому повітрі.

Використовуйте садову парасолю

Парасоля не лише захищає від сонця, а й стає декоративною окрасою ділянки. Можна обрати класичну однотонну модель або варіант із яскравим візерунком.

Повісьте гамак

Гамак миттєво створює атмосферу відпочинку. Якщо на ділянці немає дерев, його можна встановити на спеціальній металевій конструкції.

Постеліть вуличний килим

Килим для відкритих майданчиків допоможе візуально обʼєднати меблі в єдину композицію. Крім того, він зробить зону відпочинку більш затишною.

Доповніть меблі подушками та пледами

Мʼякі декоративні подушки й легкі пледи додають комфорту та допомагають швидко освіжити вигляд садових меблів без значних витрат.

Встановіть декоративний фонтан

Невеликий фонтан або інший водний елемент наповнить сад приємним шумом води й допоможе створити спокійну атмосферу.

Продумайте освітлення

Поєднуйте кілька видів освітлення: гірлянди, садові ліхтарі, підсвічування доріжок і декоративні світильники. Так подвірʼя залишатиметься затишним навіть після заходу сонця.

Облаштуйте літню кухню

Якщо дозволяє місце, варто встановити мангал, гриль або повноцінну літню кухню. Це зробить відпочинок на подвірʼї ще комфортнішим.

Створіть обідню зону

Великий стіл і зручні стільці дозволять проводити сімейні обіди й святкові вечері просто неба.

Додайте шезлонги

Зручні шезлонги допоможуть комфортно засмагати, читати книги чи просто відпочивати на свіжому повітрі.

Організуйте мобільний столик для напоїв

Невеликий візок або столик стане зручним місцем для напоїв, посуду та легких закусок під час відпочинку в саду.

Прикрасьте подвірʼя ліхтарями

Декоративні ліхтарі різної висоти створюють мʼяке освітлення та додають простору особливого шарму у вечірній час.

Використайте садові дзеркала

Дзеркала допомагають візуально розширити невеликий двір і додають глибини простору. Особливо ефектно виглядають моделі у вигляді аркових вікон.

Оновіть колір меблів або паркану

Свіжий шар фарби здатний повністю змінити вигляд подвірʼя. Оновити можна паркан, лавки, кашпо чи інші деревʼяні елементи.

Додайте декоративні аксесуари

Картини, декоративні панно, настінні прикраси або стильні консольні столики допоможуть зробити подвірʼя схожим на затишну кімнату просто неба. Головне – використовувати декор із матеріалів, призначених для експлуатації на відкритому повітрі.