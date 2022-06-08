Усе, що завгодно, може стати оригінальною прикрасою саду в умілих руках

Якщо витрачати гроші на послуги професіоналів з ландшафтного дизайну нема бажання чи можливості, але дуже хочеться створити прекрасний сад, можна взятися до роботи самостійно. Почати допоможуть 10 головних порад від «Зеленої садиби».

1. Звивисті доріжки – скелет ландшафтного дизайну.

Починайте створювати сад із доріжок: вони легко можуть надати території загадковість і рівновагу, чітку структуру і творчий безлад. Велика кількість звивистих доріжок в саду дозволяє «гратися» з їх обрамленням і згинами. Це чудові місця для посадки різноманітних квітників, зокрема, міксбордерів. Між плитами чи камінням садових доріжок можна вирощувати духмяні прованські трави. Але майте на увазі, що доріжки повинні гармонійно поєднуватися з покриттям двору.

2. Садові фігури – автограф господаря на ландшафті.

Якщо рослини – це, у першу чергу, витвір природи, то різноманітні рукотворні декоративні елементи саду – однозначно тільки ваша заслуга, якщо ви їх зробили самі, а не купили в магазині. Вони не тільки тішитимуть ваше самолюбство, а й стануть справжньою родзинкою саду. Та варто оцінити свої сили реально: можливо, буде простіше купити садові фігури. У цьому випадку уникайте дешевих і нецікавих фігур: дизайн від цього тільки програє.

3. Декоративні трави і злаки.

Декоративні трави і злаки нададуть будь-якому саду витонченості та легкості. Вони незамінні в зимовому саду, бо не втрачають своєї декоративності. Крім того, злаки та трави потребують мінімального догляду, і з ними ландшафт є завжди актуальним та модним.

4. Рослини з різнокольоровим листям.

Підберіть для свого саду квіти, декоративні кущі та дерева з різним забарвленням листя, у тому числі строкатим – біло-зеленим, з рожевими, жовтими, бордовими смугами. Але розумно поєднуйте кольори, щоб дизайн саду не став аж занадто різнобарвним.

5. Старим предметам – нове життя в саду.

Старі меблі, умивальники, ванни, колесо від велосипеда чи підводи, побитий посуд або автомобіль – усе, що завгодно, може стати оригінальною прикрасою саду в умілих руках. Але знайте міру: межа між гармонійним ландшафтом, дизайн якого викликає захоплення, і звалищем непотрібного мотлоху в саду, дуже тонка.

6. Розумне поєднання кольорів.

Красивий ландшафтний дизайн повинен враховувати поєднання кольорів рослин між собою та зі спільним садовим фоном. Наприклад, жовті й червоні весняні цибулинні чудово виглядатимуть на фоні білої лави чи альтанки, а якщо жовтий колір замінити на фіолетовий, вся композиція втратить гармонійність і довершеність.

7. Водойма в саду.

Оформити оригінальну водойму на ділянці набагато простіше, ніж ви думаєте. Не нехтуйте цією ідеєю, якщо хочете створити дійсно довершений дизайн. Вдало підібрані рослини, висаджені навколо неї, виглядають значно ефектніше, ніж на звичайних квітниках.

8. Мобільні квітники.

Рослини в контейнерах і горщиках, вертикальні клумби – не для «лінивого» саду, але з їх допомогою зручніше розставляти акценти в саду. Мобільність таких елементів дозволяє вдало маскувати огріхи ландшафту, дизайн якого тільки створюється.

9. Місце для відпочинку.

Ваш сад – це, в першу чергу, місце, де ви відпочиваєте душею і насолоджуєтеся його красою, а вже потім – хобі, що вимагає регулярних фізичних навантажень та матеріальних витрат. То ж обов’язково організуйте на його території затишний куточок для відпочинку.

10. Освітлення.

Після заходу сонця особливої чарівності саду можна надати, вдало організувавши його освітлення. Це не вимагає великих витрат, зате подарує можливість насолоджуватися ландшафтним дизайном саду і вночі.

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