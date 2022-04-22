Англійська троянда «Леді оф Шалот» відзначається хорошим ростом, особливо у молодому віці

Красуні-троянди можуть завдавати клопоту у вигляді подертих рук та розірваного одягу. Аби цього уникнути, селекціонери вивели сорти безшипних троянд, які, однак, мають як переваги, так і недоліки. «Дім і сад» розповідає про найпопулярніші сорти троянд без колючок.

Переваги безшипних троянд:

Більшість кущів троянд без шипів від природи здатні формувати красиві кущі без допомоги садівника.

Рослини мають блискуче зелене листя гарної форми.

Безшипні троянди цвітуть набагато довше – починаючи з червня і закінчуючи першими заморозками.

Троянди легко розмножувати самостійно за допомогою живцювання.

Незважаючи на низьку морозостійкість, легко та швидко відновлюються після обмерзання.

Чудова стійкість до хвороб.

Простий догляд без подряпаних рук та пошкодженого одягу.

Недоліки безшипних троянд:

Безшипним трояндам не потрібна обрізка під корінь, як звичайним представникам їхнього роду, оскільки від неї вони можуть лише постраждати.

Рослини не дуже люблять затяжні зливи, оскільки від цього може постраждати їхній цвіт та листя.

Гібридам притаманне одне цвітіння в сезон.

Важко переносять низькі температури.

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Сорти безшипих троянд

Чайно-гібридна «Абракадабра» (Abracadabra)

Вирізняється незвичайним забарвленням з темно-червоними та блідо-жовтими вкрапленнями. Бутони невеликі, максимум 6-8 см, можуть збиратися у пишні суцвіття або ж розташовуватись поодинці. Кущ висотою до 80 см найчастіше вирощується для зрізання, проте також може рости й на відкритих ділянках. Надає перевагу теплим, сонячним місцям з дренажною та вологою землею. Потребує регулярного поливу, прополювання та комплексних добрив.

Чайно-гібридна «Казанова» (Casanova)

Має високу стійкість до низки збудників хвороб та до загазованості повітря, а також помірну морозостійкість. Кущ має прямі пагони з невеликою кількістю шипів та світло-зеленим листям. Бутони формуються досить великого розміру, іноді досягаючи 16 см в діаметрі. Махрові пелюстки забарвленні у солом’яно-жовтий відтінок. Любить вологу та яскраве світло.

Чайно-гібридна «Голден Моніка» (Golden Monica)

Троянда цього сорту за хороших умов може витягнутися до 1 метра у висоту, кущ при цьому залишатиметься сильно рослим та прямостоячим. Зелені пагони усипані частим темно-зеленим блискучим листям чималого розміру. Цвіте лише раз на сезон, проте цвітіння довготривале протягом усього періоду вегетації. Чудово підходить для зрізання.

Англійська троянда «Пегас» (Pegasus)

Дещо відрізняється від інших безшипних сортів завдяки великій схожості її бутонів із цвітінням камелії. Великі пелюстки лососевого відтінку всередині плавно переходять у кремово-жовтий по краях. Доросла рослина формує чималий кущ шириною до 1 м і 90 см у висоту. Має сильний та приємний аромат, майже як у чайно-гібридних сортів. Вимоглива до ґрунту, потребує періодичних підгодівель добривами.

Англійська троянда «Леді оф Шалот» (Lady of Shalott)

Має пишні махрові бутони золотистого відтінку, відзначається хорошим ростом, особливо у молодому віці. Формується прямий пишний кущ з великою кількістю листків. У регіонах із теплим та комфортним кліматом може досягати до 2,5 м, але найчастіше трапляються метрові екземпляри. Під час періоду цвітіння бутони формуються в загострену, овальну форму з оранжево-червоним забарвленням. Квіти можуть триматися понад тиждень, проте сильна спека чи проливні дощі можуть їм зашкодити. Один із найкращих компаньйонів для жоржин.

Флорібунда «Ебб Тайд» (Ebb Tide)

Троянда з насиченим приємним ароматом, який дуже нагадує гвоздику. Темно-фіолетові бутони перетворюються у великі махрові квіти в діаметрі до 10 см. Кущ виростає до 80 см з темно-зеленим листям, яке починає з’являтися ще ранньої весни. Серед сильних сторін цієї рослини найчастіше відзначають високу стійкість до різноманітних захворювань та перепадів температури.

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