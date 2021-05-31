Будь-якій рослині для правильного розвитку потрібен простір, тому необхідно дотримуватися дистанції між саджанцями

Не всі садівники наважуються вирощувати троянди, оскільки бояться, що вони занадто примхливі та вимагають особливого догляду. Насправді більшість сучасних сортів троянд є досить невибагливими: потрібно тільки правильно та відповідально їх висадити. «Дім і сад» розповідає, як і коли потрібно садити троянди, аби вони тішили око якнайдовше.

Коли садити троянди

Троянди можна висаджувати як навесні, так і восени. Обирайте той, який оптимально підходить для вашого регіону та погодних умов. При більш пізній посадці саджанці не встигають добре вкоренитися, а при більш ранній висадці на них можуть прокинутися бруньки і почати розвиватися молоді пагони. Те й інше може привести до неуспішної зимівлі. Водночас саджанці троянд, посаджені навесні, встигнуть зміцніти і підуть в зиму сильними і акліматизованими, а осінні посадки дозволять заощадити час на поливі і догляді, адже погода сама все за вас зробить.

Особливості осінньої посадки:

Восени продають саджанці з квітами, тому менше шансів придбати зовсім не ту рослину, яку хотілося б виростити. Перевагами осінньої посадки є більш стабільна температура ґрунту, адже земля прогрілася за літо, оптимальна для вкорінення кущів вологість повітря, більша кількість опадів. Ще один плюс: зусилля осінніх рослин, які знаходяться в стані напівсну, будуть спрямовані не на створення пагонів і зелені, а на відновлення кореневої системи, яка була природно пошкоджена при викопуванні. Важливо, щоб цей процес успішно завершився до заморозків. Водночас восени з розплідників продають свіжі рослини. Небезпека полягає в тому, що можна придбати троянду першого року життя, яка не переносить пересадку. Також восени вловити правильний момент для вдалої посадки важче: у кінці серпня робити це ще зарано – спека може висушити саджанець, а от у жовтні саджанці можуть знищити перші морози. Найбільш сприятливий період – з другої половини вересня до середини жовтня.

Перевагами осінньої посадки є більш стабільна температура ґрунту, оптимальна вологість повітря, більша кількість опадів

Особливості весняної посадки:

У троянд весняної посадки є маса часу на те, щоб прижитися, наростити надійну кореневу систему, випробувати свої сили у вирощуванні пагонів і навіть у цвітінні. Провівши тривалий період від весни до пізньої осені, рослина зможе ефективно протистояти морозним зимам. Трояндові кущі можна висаджувати, коли температура ґрунту досягне +10°C, а загроза раптових нічних заморозків остаточно відступить. У різних регіонах така пора настає в різний час, але найчастіше це трапляється в кінці квітня або в травні. Посадкові роботи слід завершити до настання спеки. Засуха – серйозна перешкода для вкорінення саджанців і їх подальшого розвитку. Якщо пропустити момент, коли приходить пора садити троянду навесні, можна отримати чахлу рослину з мізерним цвітінням.

Як підготувати саджанці до посадки

Саджанець потрібно акуратно звільнити від пакувального матеріалу. Якщо місце щеплення рослини вкрите воском, його слід видалити. Корені потрібно розправити, оглянути, видалити пошкоджені, а ті, що залишилися, підрізати на 1-2 см. Найкраще перед посадкою замочити коріння рослини години на дві в розчині будь-якого стимулюючого зростання засобу. Ця процедура не повинна вас лякати: свіжі зрізи до здорової тканини на основних коренях необхідні для успішного вкорінення.

При весняній посадці пагони троянд флорібунда і чайно-гібридних варто максимально укоротити, залишаючи 2-3 бруньки над кореневою шийкою, щоб активізувати розвиток сплячих бруньок. У плетистих троянд потрібно залишити пагони довжиною 40 см, у паркових – видалити тільки верхівки.

Щільну тінь троянди не витримують – для успішного розвитку і рясного цвітіння їм потрібно багато сонячного світла

Як обрати та підготувати ділянку для посадки

Місце посадки троянд відіграє важливе значення для подальшого успішного розвитку рослин. При виборі ділянки потрібно зважати на кілька факторів:

Ґрунт. Ідеальний варіант – це пухкі, родючі, структуровані, добре дреновані суглинки із слабокислою реакцією. Піщану або глинисту землю слід покращувати (глиною або піском відповідно) при приготуванні ґрунтової суміші для посадкових ям. Кореневласні троянди більш вимогливі до якості ґрунту, ніж щеплені.

Ідеальний варіант – це пухкі, родючі, структуровані, добре дреновані суглинки із слабокислою реакцією. Піщану або глинисту землю слід покращувати (глиною або піском відповідно) при приготуванні ґрунтової суміші для посадкових ям. Кореневласні троянди більш вимогливі до якості ґрунту, ніж щеплені. Глибина залягання ґрунтових вод. На ділянці, де передбачається посадка, ця величина повинна бути не менше 100 см. В іншому випадку, необхідно створювати дренаж.

На ділянці, де передбачається посадка, ця величина повинна бути не менше 100 см. В іншому випадку, необхідно створювати дренаж. Освітленість. Щільну тінь троянди не витримують – для успішного розвитку і рясного цвітіння їм потрібно багато сонячного світла. Але бажано, щоб у спекотні післяполудневі години кущі перебували у півтіні.

Щільну тінь троянди не витримують – для успішного розвитку і рясного цвітіння їм потрібно багато сонячного світла. Але бажано, щоб у спекотні післяполудневі години кущі перебували у півтіні. Повітряний режим. Троянді потрібен захист від сильного вітру, але водночас і хороша циркуляція повітря. Посадки в зоні, де повітря застоюється, приречені на хвороби.

Не варто садити троянди в безпосередній близькості до огорож, стін будівель, а також посеред асфальтованих або мощених ділянок території: рослини можуть перегріватися під впливом відбитого тепла і втрачати імунітет. Крім того, не використовуйте для посадки ті місця, куди стікає дощова вода з великих дерев або дахів.

Ділянку під посадку найбільш бажано підготувати ще в попередньому сезоні. Якщо це не вдалося, то роботи з землею слід закінчити хоча б за 2 тижні до передбачуваної висадки саджанців, щоб ґрунт встиг осісти.

Троянді потрібен захист від сильного вітру, але водночас і хороша циркуляція повітря

Землю потрібно двічі перекопати, ретельно видаляючи коріння бур’янів. Висадкові ями повинні бути глибиною 0,6 м та шириною півметра, щоб коріння в них вільно розміщалося. Верхній родючий шар ґрунту варто залишити як основу для складання субстрату, який буде використовуватися при посадці. Неродючу землю треба прибрати, а на дно ям висипати по дві лопати дренажу – наприклад, керамзит, биту цеглу, гравій.

Будь-якій рослині для правильного розвитку потрібен простір, тому необхідно дотримуватися дистанції між саджанцями, яка залежить від сорту троянди. Наприклад, при посадці плетистої троянди дистанція між кущами становить 2-3 метри, карликової – 30 см, бордюрної – 50 см, флорібунда і чайно-гібридної – від 0,5 до 1 метра, паркової – 1-2 метри.

Як приготувати ґрунтову суміш для посадкових ям

Поживний субстрат для посадки повинен складатися з суміші перепрілої органіки (перегною, компосту і гною) та дернового ґрунту, у яку можна додати мінеральні добрива. Якщо в місці посадки ґрунт являє собою легкий суглинок, до двох відер основної землі додайте одне відро перегною і трохи крупнозернистого піску, зрілого компосту і торфу.

Якщо ґрунт піщаний, до двох відер землі додайте по відру глини і перегною, 1-1,5 кг торфу і компосту. Для глинистої ділянки до двох відер базового ґрунту додайте 1-2 відра піску, відро перегною, 1-1,5 кг торфу і компосту. У кожному разі всі компоненти ґрунтової суміші потрібно добре перемішати, вносячи по склянці деревної золи на кожен кущ.

Необхідно дотримуватися дистанції між саджанцями, яка залежить від сорту троянди

Техніка посадки саджанців троянд

На дно посадкової ями потрібно насипати горбик підготовленої родючої суміші і розподілити по ньому коріння саджанця. Воно має міститися в посадковій лунці так, щоб місце щеплення заглиблювалося відносно поверхні землі відповідно до конкретних сортів троянд: для чайно-гібридних – на 3-5 см, паркових – 5 см, флорібунда – 3-8 см, для плетистих – 8-10 см.

Утримуючи саджанець так, щоб він займав вертикальне положення, корінь засипають землею, не лишаючи пустот, акуратно утрамбовують ґрунт, щоб якомога менше травмувати корінь. Потім лунку щедро поливають водою. До саджанця необхідно згребти трохи ґрунту. Через деякий час зайвий ґрунт потрібно прибрати, а зайві гілки – обрізати. Після поливу саджанець із землею трохи осяде, тому через добу потрібно перевірити глибину посадки та поправити її за необхідності.