Серед ліан багато таких, які потребують надійного захисту від морозів

Багаторічні ліани – ідеальні рослини для створення вертикальних композицій озеленення на стінах будинків, на альтанках та ліхтарях, перголах і арках. Серед ліан багато таких, які потребують надійного захисту від морозів, тому рослини слід ретельно дослідити перед висадкою. Так само завчасно варто потурбуватися про надійні опори, на яких плестимуться ліани.

«Дім і сад» розповідає, які ліани краще обрати для свого саду, та дає поради з їх вирощування.

Топ-8 найкращих ліан для саду

Ломиніс вважається одним із найкрасивіших багаторічників для вертикального озеленення. Серед сучасних сортів можна обрати ліани, які квітнуть з весни до осені включно, різноманітних забарвлень. При виборі сорту варто з’ясувати групу обрізки, до якої він належить, адже від цього залежить спосіб укриття пагонів на зиму.

Найкращим для цих ліан є розсіяне сонячне світло: при надлишку ультрафіолету листя може висохнути, а квіти – вигорати. Також не рекомендується вирощувати ломиніс на відкритих вітряних місцевостях.

Ґрунт має бути поживний та добре дренований. Для більшості сортів підходять ґрунти з pH від 5,5 до 6,5, але є винятки, для яких потрібен слаболужний ґрунт – наприклад, тангутський, східний, гірський, корейський, альпійський сорти та княжики.

Плетисті троянди можна комбінувати разом з ломиносом та кучерявими однорічниками. Ці ліани потребують укриття на зиму, їхня морозостійкість обмежена -230С. Від продування кущі плетистих троянд необхідно захищати, тому часто рослини висаджують під захистом високих будівель.

Для посадки троянд підходять високі ділянки з родючим, пухким, слабокислим ґрунтом. Троянди мають потребу в гарному освітленні, тому для вирощування підходять ділянки, орієнтовані на південь або захід.

Трубкоцвіт або кампсис – багаторічна ліана з великою кількістю яскравих червоно-помаранчевих або червоних дзвіночків. Її стебло досить швидко перетворюється у міцний стовбур з корою, що ускладнює укриття ліани на зиму. Листя кампсиса рясно покриває ліану, грона важких бутонів з’являються на початку літа. У цей час вага рослини збільшується вдвічі, тому їй потрібна потужна опора.

Для вирощування трубкоцвіту вибирають сонячні ділянки з родючим ґрунтом. Ліана є прекрасним медоносом – у період цвітіння над кампсисом в’ються бджоли і джмелі. Щоосені ліану потрібно обрізати, її зимостійкість низька.

Гліцинія або вістерія китайська – витончена рослина з ліаноподібними пагонами, яка може сягати 15 метрів у висоту. Чудово формується обрізанням, квіти зібрані в спадаючі довгі кисті. Є сорти переважно з білими або бузковими квітками, а сучасні селекційні досліди вивесли гліцинію з рожевими квітами. На одному місці без пересадки може рости 100 років.

Зимостійкість вістерії – до -200С. Для успішного вирощування цієї культури важливо дотримуватися таких правил:

довгий світловий день на відкритому сонці;

максимальний захист від вітру;

ґрунт – рН 6-7, родючий, пухкий, у міру вологий; протягом сезону необхідно стежити за показниками рН, при залужненні ґрунту потрібно негайно це виправити.

В’юнка жимолость в короткий термін заплете перголу або арку, а в період цвітіння вразить рясним розсипом дрібних, але дуже ароматних трубчастих квіток різного забарвлення. Різні види жимолості зимують при різних температурах, але зазвичай діапазон варіюється від -180С до -300С. На відміну від інших ліан, деякі види жимолості здатні переносити більш сувору зимову погоду, але в середній смузі і північних районах рекомендується захищати рослини від морозу.

Жимолості виростають до 2 метрів і вище, для стійкості кущам потрібні опори. Ліани відмінно ростуть на сонці, можуть миритися з півтінню, але для активного росту пагонів необхідно висаджувати рослини в живильний дренований ґрунт. Рослина не переносить кислих ґрунтів, перед посадкою на проблемних ділянках необхідно проводити вапнування. Від вітру посадки жимолості рекомендується захищати.

Маракуя – один із різновидів пасифлори, теплолюбна багаторічна ліана з великим шкірястим листям і величезними квітками. Їстівні плоди маракуї можуть не визріти в районах з холодним кліматом і коротким літом. Цю ліану рекомендується вирощувати в теплицях, оранжереях або контейнерах, які на літо виносять у відкритий ґрунт. Висаджують рослину на сонці, потрібен пухкий живильний ґрунт зі слабокислою реакцією.

Фалопія – невибаглива багаторічна рослина, яка надає перевагу півтіні та швидко нарощує пагони, густо вкриті зеленим листям. Цвітіння настає в другій половині літа і триває до жовтня. Кисті дрібних білих квітів так густо покривають кущ, що листя не видно. У висоту фалопія виростає до 12 м, відмінно зимує при -300С.

Піраканта – високий гнучкий кущ заввишки 2 м, дуже ефектний в момент появи червоних або помаранчево-жовтих ягід, квіти – дрібні, білі, зібрані в кисті. Рослина вимагає посадки на сонячних ділянках з родючим ґрунтом. Зимостійкість – до -230С.