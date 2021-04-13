Квіти та інші рослини на гірці не повинні контрастувати, а мають, навпаки, підкреслювати одна одну

Альпійська гірка або альпінарій – одна з найпопулярніших традицій садівництва. Це ділянка, на якій вирощують рослини, характерні для альпійського і субальпійського поясу, а також рослини-літофіти. У центрі композиції розташовується гірська порода, яка має символізувати мальовничі схили Альп, також часом гірки доповнюють штучними водоймами та водоспадами.

Decorin розповідає, як самостійно облаштувати альпінарій, що для цього знадобиться, а також які рослини найкраще для цього пасуватимуть.

Основні етапи створення альпійської гірки:

дизайн гірки: вибір рослин та каменів;

підбір дренажу на ґрунту;

безпосереднє облаштування.

Що потрібно для облаштування:

контейнер під гірку (якщо такий необхідний);

велика лопата для насипання ґрунту;

шпатель або маленька лопатка для висадження рослин;

лом для переміщення важких каменів (якщо необхідно);

дренаж;

каміння різних розмірів;

ґрунт;

компост;

рослини.

Найкраще встановлювати камені, засипати дренаж і ґрунт восени, щоб за зиму вони встигли осісти і були готові до висадки квітів навесні. Ґрунт використовуйте той, який маєте на ділянці, за можливості змішавши його з торф’яним мохом, перегнилим листям, корою, компостом та іншими органічними добавками.

Більшість високогірних рослин не люблять надлишок вологи, тому варто обрати правильне місце в саду та дренаж. В ідеалі це може бути південний схил земляного насипу. Високий дренаж дозволить воді швидше стікати, а також дасть корінню рослин хорошу аерацію та достатню кількість поживних речовин. Хорошим дренажем може бути гравій, пемза, крупнозернистий пісок або перліт. Дренаж та декоративне каміння мають становити не менше 50% альпінарію.

Рослини для альпінарію

Квіти та інші рослини на гірці не повинні контрастувати, а мають, навпаки, підкреслювати одна одну. Аби композиція вийшла гармонійною, варто обмежитися 3-5 видами рослин. Якщо хочете, аби альпінарій перетворювався впродовж сезонів, обирайте квіти, які цвітуть у різні пори року.

Одна з найпопулярніших комбінацій рослин для альпінарію:

молодило – багаторічна гірська рослина рожево-фіолетового відтінку; седум Weihenstephaner Gold – рослина з червонуватими стеблами, яка цвіте у кінці літа яскраво-жовтими квітами; ломикамінь – пухнасті низькі кущики з фіолетовими квітами; сон білий (альпійський) – багаторічник із привабливими білими квітами, які цвітуть навесні; Allium oreophilum – відносно високі квіти з білими, жовтими та рожево-фіолетовими пелюстками.

Поширені весняні квіти:

анемона;

крокус (шафран) Зібера;

ряст щільний;

ірис;

цикламен Кузнецова (кавказький);

рябчик;

нарцис;

тюльпан;

Allium oreophilum.

Квіти, що розцвітають влітку та восени:

пізньоцвіт строкатий;

осінні крокуси;

осінник жовтий;

гвоздика;

чебрець;

ломикамінь;

сон;

очиток (заяча капуста).

Покрокове облаштування альпійської гірки

Крок 1: вибір місця.

Альпінарій можна збудувати на рівному місці або на схилі. У першому випадку доведеться штучно створювати невеличку гірку або ж викопати схил. Мініатюрну альпійську гірку можна облаштувати в кам’яному жолобі, горщику, садовій вазі чи іншому контейнері, який має дренажні отвори.

Крок 2: прибирання території від бур’янів.

Цей пункт необхідно виконати, якщо ви використовуєте власний ґрунт, а не купляєте його окремо.

Крок 3: укладка основи і каменів.

Потрібно викопати яму глибиною не менше 30 см і закласти в неї основу зі щебню чи великого каміння. Для надійності периметр ями можна викласти цеглою, якщо ви не використовуєте великі камені. Наповнювати яму слід починаючи з більших елементів: на щебінь класти гравій, потім – ґрунт з компостом. Використання великих каменів як основи дозволить використати менше інших складників. Дрібними камінцями або мульчею можна прикрасити верхній шар гірки.

Крок 4: засипати ґрунт.

Під час наповнення альпійської гірки ґрунтом використовуйте невеличкі камені для створення «кишень» для рослин. Вони повинні нагадувати підкову, яка стримуватиме суміш землі та компосту. За можливості помічайте ці місця прапорцями, адже верхній шар альпінарію з мульчі та камінців може приховати їх.

Крок 5: висадка рослин.

Полийте рослину, поки вона ще перебуває в горщику. Потім зніміть його і обережно звільніть деякі корені – особливо, якщо вони намотані довкола грудки землі. Помістіть рослину в «кишеньку» та прикрийте коріння землею, зверху посипте дрібним камінням чи піском, що захищатиме гірку від опалого листя та бур’янів.