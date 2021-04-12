Сучасні будинки з дерева потребують не менш серйозних підходів, ніж цегляні чи бетонні

Із трендом на натуральність та екологічність повертається популярність дерев’яних будинків, які частина фахівців вважає найкращим матеріалом для будівництва. Правильно зведений має природну терморегуляцію: у них комфортно та прохолодно влітку і затишно та тепло в морозну зиму. Проте багато людей відмовляються від дерев’яних будинків через поширені міфи, які розвінчує Superdim.

Міф 1. У дерев’яних будинках неможливо жити взимку.

Ця хибна думка побутує у тих, хто виїжджає лише влітку на дачі, і тому їм не потрібно утеплювати стіни таких будівель. Проте дачний будинок – це не повноцінний дерев’яний будинок. Сучасні будинки з дерева потребують не менш серйозних підходів, ніж цегляні чи бетонні, до них також є жорсткі вимоги щодо тепло- та шумоізоляції. Зокрема, значну увагу приділяють конструкціям дверей та вікон, а також підведенню потрібних комунікацій.

Міф 2. У дерев’яних будинках більший ризик виникнення пожежі.

При неправильній експлуатації електричних приладів чи необережному поводженні з вогнем ризик пожежі існує у будинках з будь-яких матеріалів. Крім того, для захисту дерева існують спеціальні протипожежні просочення.

Міф 3. Дерев’яні будинки – недовговічні.

Дерев’яні будинки зараз зводять з брусу та оциліндрованих колод, що разом з сучасними каркасними технологіями гарантуватиме міцність та довговічність. Також варто обирати надійного та професійного підрядника (ця порада актуальна для будинків будь-яких типів) і якісні матеріали. Для підтримання будинку в чудово стані достатньо проводити планові ремонти.

Міф 4. Опалювати дерев’яний будинок дорого.

Будинки з брусу мають чудову терморегуляцію та високий рівень енергозбереження. Крім того, деревина – це натуральний матеріал, який самостійно регулює і вологість повітря.

Міф 5. У дерев’яних будинках заводяться комахи та пліснява.

Такий ризик існує в будівлях з необробленої деревини, проте сучасні технології це виключають. Ще на етапі виробництва бруси чи колоди обробляють особливими антисептиками та інсектицидами, а вже в процесі експлуатації будинки періодично повторно обробляють. Від комах захистить і правильна укладка брусу, яка попереджає утворення порожнин та тріщин, через які шкідники і можуть потрапити до дому.

Міф 6. Будувати дерев’яний будинок дешево.

Щоб стати господарем дійсно якісного, екологічно чистого будинку, потрібно витратити суму, співставну з вартістю квартири в престижній частині міста чи цегляного котеджу. Зекономити можна на внутрішніх роботах, адже оциліндровані колоди та брус виглядають досить естетично без додаткового оздоблення. Оскільки дерево – досить легкий матеріал, він не потребує важкого і дуже міцного, а отже і дорогого фундаменту.