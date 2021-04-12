Довговічні та екологічні: міфи і правда про дерев’яні будинки
Із трендом на натуральність та екологічність повертається популярність дерев’яних будинків, які частина фахівців вважає найкращим матеріалом для будівництва. Правильно зведений має природну терморегуляцію: у них комфортно та прохолодно влітку і затишно та тепло в морозну зиму. Проте багато людей відмовляються від дерев’яних будинків через поширені міфи, які розвінчує Superdim.
Міф 1. У дерев’яних будинках неможливо жити взимку.
Ця хибна думка побутує у тих, хто виїжджає лише влітку на дачі, і тому їм не потрібно утеплювати стіни таких будівель. Проте дачний будинок – це не повноцінний дерев’яний будинок. Сучасні будинки з дерева потребують не менш серйозних підходів, ніж цегляні чи бетонні, до них також є жорсткі вимоги щодо тепло- та шумоізоляції. Зокрема, значну увагу приділяють конструкціям дверей та вікон, а також підведенню потрібних комунікацій.
Міф 2. У дерев’яних будинках більший ризик виникнення пожежі.
При неправильній експлуатації електричних приладів чи необережному поводженні з вогнем ризик пожежі існує у будинках з будь-яких матеріалів. Крім того, для захисту дерева існують спеціальні протипожежні просочення.
Міф 3. Дерев’яні будинки – недовговічні.
Дерев’яні будинки зараз зводять з брусу та оциліндрованих колод, що разом з сучасними каркасними технологіями гарантуватиме міцність та довговічність. Також варто обирати надійного та професійного підрядника (ця порада актуальна для будинків будь-яких типів) і якісні матеріали. Для підтримання будинку в чудово стані достатньо проводити планові ремонти.
Міф 4. Опалювати дерев’яний будинок дорого.
Будинки з брусу мають чудову терморегуляцію та високий рівень енергозбереження. Крім того, деревина – це натуральний матеріал, який самостійно регулює і вологість повітря.
Міф 5. У дерев’яних будинках заводяться комахи та пліснява.
Такий ризик існує в будівлях з необробленої деревини, проте сучасні технології це виключають. Ще на етапі виробництва бруси чи колоди обробляють особливими антисептиками та інсектицидами, а вже в процесі експлуатації будинки періодично повторно обробляють. Від комах захистить і правильна укладка брусу, яка попереджає утворення порожнин та тріщин, через які шкідники і можуть потрапити до дому.
Міф 6. Будувати дерев’яний будинок дешево.
Щоб стати господарем дійсно якісного, екологічно чистого будинку, потрібно витратити суму, співставну з вартістю квартири в престижній частині міста чи цегляного котеджу. Зекономити можна на внутрішніх роботах, адже оциліндровані колоди та брус виглядають досить естетично без додаткового оздоблення. Оскільки дерево – досить легкий матеріал, він не потребує важкого і дуже міцного, а отже і дорогого фундаменту.