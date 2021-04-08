Стартап зі США Baltimore Wood Project переробляє занедбані будинки і виготовляє з них екологічну деревину. Компанія збирає деревину зі старих будівель та міських дерев, сушить її, обробляє, сортує і з цього матеріалу створює екологічну деревину, яку використовують у будівництві та виготовленні меблів. Таким чином вони будують економіку замкненого циклу.

Як пише «The Village Україна» з посиланням на Waste Advantage Magazine, ініціатива також має соціальні переваги – створює нові робочі місця. У місті Балтимор проживає майже 600 тисяч людей, рівень безробіття там становить 8,5%, що на 2,3% більше порівняно з загальнодержавним рівнем.

У постіндустріальному Балтиморі є 16 000 занедбаних об’єктів, з яких близько 4000 мають зносити. Baltimore Wood Project зосереджується на деконструкції будівель, а не на руйнуванні, зокрема через те, що перший варіант створює на шість-вісім робочих місць більше, ніж другий.

Деревина становить понад 10% річних відходів у США, а в деякі роки з міських територій утворюється більше деревних залишків, ніж заготовляється з національних лісів. Підприємства повинні платити великі суми за їх збір та утилізацію.