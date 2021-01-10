Міжнародна корпорація Atlassian, що займається розробкою програмного забезпечення, розмістить свою нову штаб-квартиру у 40-поверховці з клеєного бруса, скла і сталі. Будівля, яку планують звести до 2025 року, стане найвищим дерев'яним хмарочосом у світі.

Як пише EcoTechnology, 180-метровий екохмарочос, спроектований нью-йоркською фірмою SHoP та австралійською BVN, збудують у центральному діловому районі міста. Каркас будівлі буде з металу та скла, а її саму збудують з клеєної деревини хвойних порід.

За словами архітекторів, будівля також буде працювати на відновлюваних джерелах енергії. Вікна будуть затінені, а весь хмарочос буде оснащений сонячними батареями. На даху розмістять кількаярусні сади та зони відпочинку.

Гібридні дерев’яні конструкції набирають останнім часом усе більшої популярності через свою екологічність та здатність поглинати вуглець у містах. Atlassian планує розпочати будівництво свого хмарочоса у 2021 році. У майбутньому він має стати новим технологічним центром Сіднея, у якому працюватимуть 4000 людей.