Батьківщина хмарочосів: топ-10 найвищих будівель США
Сполучені Штати Америки вважаються місцем появи перших хмарочосів. У ХХ столітті більшість хмарочосів світу розташовувалися саме у США, і хоч зараз пальма першості перейшла до ОАЕ та Китаю, Штати все одно лишаються у топі країн із найбільшою кількістю висотних будівель.
Як пише The Tower Info, станом на грудень 2020 року у США розташовувалися понад 230 хмарочосів висотою понад 200 м. 28 з них мають висоту понад 300 м – так звані supertalls, ще низку надвисоких будівель зводять чи проектують. Ось топ-10 найвищих збудованих хмарочосів США: вісім з них розташовані у Нью-Йорку, а ще два – у Чикаго.
One World Trade Center
Висота: 541 м.
Кількість поверхів: 104.
Рік закінчення будівництва: 2014.
Місто: Нью-Йорк.
Фото Aecom
One World Trade Center – це найвища будівля США та шостий за висотою хмарочос світу. Це центральна будівля в новому комплексі Всесвітнього торгового центру, збудованому після падіння веж-близнюків. Крім офісів, у хмарочосі також розташовуються ресторани та оглядові майданчики на рівні 415 м і 417 м – висоти веж-близнюків.
Central Park Tower
Висота: 472 м.
Кількість поверхів: 131.
Рік закінчення будівництва: 2020.
Місто: Нью-Йорк.
Фото з Instagram Central Park Tower
Найвищий житловий хмарочос світу та найвища будівля США (якщо рахувати за висотою даху). Будівництво Central Park Tower коштувало понад три мільярди доларів.
Willis Tower
Висота: 442 м.
Кількість поверхів: 108.
Рік закінчення будівництва: 1974.
Місто: Чикаго.
Фото AFP
Також відомий як Sears Tower, хмарочос у Чикаго був найвищою будівлею світу з моменту відкриття і до 1998 року та найвищим будинком США до відкриття One World Trade Center. Більшість площ використовуються як офіси.
111 West 57 St
Висота: 435 м.
Кількість поверхів: 82.
Рік закінчення будівництва: 2019.
Місто: Нью-Йорк.
Фото 111 West 57th Street
Ще один житловий хмарочос, розташований неподалік Central Park Tower. Найтонший хмарочос у світі.
One Vanderbilt
Висота: 427 м.
Кількість поверхів: 67.
Рік закінчення будівництва: 2020.
Місто: Нью-Йорк.
Фото New York Post
Хмарочос є частиною перепланування району Midtown East і є найвищою офісною будівлею Середнього Мангеттена.
432 Park Ave
Висота: 426 м.
Кількість поверхів: 96.
Рік закінчення будівництва: 2016.
Місто: Нью-Йорк.
Фото з відкритих джерел
Другий найтонший хмарочос у світі та один із найвищих житлових будинків.
Trump International Hotel and Tower
Висота: 423 м.
Кількість поверхів: 98.
Рік закінчення будівництва: 2009.
Місто: Чикаго.
Фото AP
До будівництва Бурджа Халіфа в Дубаї Міжнародний готель та вежа Трампа у Чикаго була хмарочосом із найвище розташованими житловими приміщеннями у світі. У будівлі, крім готелю, також розташовані торгові приміщення і кондомініуми.
30 Hudson Yards
Висота: 387 м.
Кількість поверхів: 73.
Рік закінчення будівництва: 2019.
Місто: Нью-Йорк.
Фото WSJ
Найвищий хмарочос у проекті перепланування району Hudson Yards. У березні 2020 року в будівлі майже на вершині відкрили оглядові платформи.
Empire State Building
Висота: 381 м.
Кількість поверхів: 103.
Рік закінчення будівництва: 1931.
Місто: Нью-Йорк.
Фото History.com
Найвища будівля світу з 1931 до 1972 року. Перший хмарочос із понад 100 поверхами. Незважаючи на те, що Емпайр-Стейт-Білдінг зараз займає 45 місце за висотою у світі, його вважають найвідомішим хмарочосом – завдяки особливій формі та тому, що він найдовше був найвищою будівлею світу.
Bank of America Tower
Висота: 366 м.
Кількість поверхів: 55.
Рік закінчення будівництва: 2009.
Місто: Нью-Йорк.
Фото «Вікіпедії»
Проект хмарочосу розроблявся із врахуванням максимальної екологічності. Зокрема, при будівництві використали склопакети з особливим склом, яке поглинає сонячне випромінювання і водночас забезпечує максимально природне освітлення. Також хмарочос має систему накопичення та очищення дощової води.