Вісім найвищих хмарочосів США розташовані у Нью-Йорку, а ще два – у Чикаго

Сполучені Штати Америки вважаються місцем появи перших хмарочосів. У ХХ столітті більшість хмарочосів світу розташовувалися саме у США, і хоч зараз пальма першості перейшла до ОАЕ та Китаю, Штати все одно лишаються у топі країн із найбільшою кількістю висотних будівель.

Як пише The Tower Info, станом на грудень 2020 року у США розташовувалися понад 230 хмарочосів висотою понад 200 м. 28 з них мають висоту понад 300 м – так звані supertalls, ще низку надвисоких будівель зводять чи проектують. Ось топ-10 найвищих збудованих хмарочосів США: вісім з них розташовані у Нью-Йорку, а ще два – у Чикаго.

One World Trade Center

Висота: 541 м.

Кількість поверхів: 104.

Рік закінчення будівництва: 2014.

Місто: Нью-Йорк.

Фото Aecom

One World Trade Center – це найвища будівля США та шостий за висотою хмарочос світу. Це центральна будівля в новому комплексі Всесвітнього торгового центру, збудованому після падіння веж-близнюків. Крім офісів, у хмарочосі також розташовуються ресторани та оглядові майданчики на рівні 415 м і 417 м – висоти веж-близнюків.

Central Park Tower

Висота: 472 м.

Кількість поверхів: 131.

Рік закінчення будівництва: 2020.

Місто: Нью-Йорк.

Фото з Instagram Central Park Tower

Найвищий житловий хмарочос світу та найвища будівля США (якщо рахувати за висотою даху). Будівництво Central Park Tower коштувало понад три мільярди доларів.

Willis Tower

Висота: 442 м.

Кількість поверхів: 108.

Рік закінчення будівництва: 1974.

Місто: Чикаго.

Фото AFP

Також відомий як Sears Tower, хмарочос у Чикаго був найвищою будівлею світу з моменту відкриття і до 1998 року та найвищим будинком США до відкриття One World Trade Center. Більшість площ використовуються як офіси.

111 West 57 St

Висота: 435 м.

Кількість поверхів: 82.

Рік закінчення будівництва: 2019.

Місто: Нью-Йорк.

Фото 111 West 57th Street

Ще один житловий хмарочос, розташований неподалік Central Park Tower. Найтонший хмарочос у світі.

One Vanderbilt

Висота: 427 м.

Кількість поверхів: 67.

Рік закінчення будівництва: 2020.

Місто: Нью-Йорк.

Фото New York Post

Хмарочос є частиною перепланування району Midtown East і є найвищою офісною будівлею Середнього Мангеттена.

432 Park Ave

Висота: 426 м.

Кількість поверхів: 96.

Рік закінчення будівництва: 2016.

Місто: Нью-Йорк.

Фото з відкритих джерел

Другий найтонший хмарочос у світі та один із найвищих житлових будинків.

Trump International Hotel and Tower

Висота: 423 м.

Кількість поверхів: 98.

Рік закінчення будівництва: 2009.

Місто: Чикаго.

Фото AP

До будівництва Бурджа Халіфа в Дубаї Міжнародний готель та вежа Трампа у Чикаго була хмарочосом із найвище розташованими житловими приміщеннями у світі. У будівлі, крім готелю, також розташовані торгові приміщення і кондомініуми.

30 Hudson Yards

Висота: 387 м.

Кількість поверхів: 73.

Рік закінчення будівництва: 2019.

Місто: Нью-Йорк.

Фото WSJ

Найвищий хмарочос у проекті перепланування району Hudson Yards. У березні 2020 року в будівлі майже на вершині відкрили оглядові платформи.

Empire State Building

Висота: 381 м.

Кількість поверхів: 103.

Рік закінчення будівництва: 1931.

Місто: Нью-Йорк.

Фото History.com

Найвища будівля світу з 1931 до 1972 року. Перший хмарочос із понад 100 поверхами. Незважаючи на те, що Емпайр-Стейт-Білдінг зараз займає 45 місце за висотою у світі, його вважають найвідомішим хмарочосом – завдяки особливій формі та тому, що він найдовше був найвищою будівлею світу.

Bank of America Tower

Висота: 366 м.

Кількість поверхів: 55.

Рік закінчення будівництва: 2009.

Місто: Нью-Йорк.

Фото «Вікіпедії»

Проект хмарочосу розроблявся із врахуванням максимальної екологічності. Зокрема, при будівництві використали склопакети з особливим склом, яке поглинає сонячне випромінювання і водночас забезпечує максимально природне освітлення. Також хмарочос має систему накопичення та очищення дощової води.