У 2021 році мають відкрити Little Island – парк над річкою Гудзон у Нью-Йорку

Онлайн-видання про дизайн та архітектуру Dezeen, підбиваючи підсумки року, обрало 12 найцікавіших проектів у світі, які мають завершити та відкрити у 2021 році.

Бібліотека Wormhole, Китай, від MAD

Wormhole Library архітектурне бюро MAD будує на китайському острові Хайнань. Біла бетонна будівля матиме звивисту форму із великими круглими вирізами – «червоточинами, які прорізають час і простір».

Візуалізація авторів проекту

Le Mémorial des Martyrs, Нігер, від Adjaye Associates

У Нігері цього року мають завершити меморіал людям, які загинули в боротьбі з терористами. Він складатиметься із 56 бетонних колон, розташованих у формі зірки.

Візуалізація авторів проекту

ТЦ La Samaritaine, Франція, від SANAA

Торговий центр La Samaritaine відкриють у Парижі. Архітектори покриють фасади будівлі ХІХ століття хвилястою обшивкою зі скла.

Фото Dezeen

Парк Little Island, США, від Heatherwick Studio

Проект Little Island – це парк над річкою Гудзон у Нью-Йорку. Він матиме оглядові майданчики та зони для прогулянок, які триматимуть над водою 132 грибоподібні колони.

Візуалізація авторів проекту

Художня галерея Bourse de Commerce, Франція, від Тадао Андо

Архітектор Тадао Андо перетворить у Парижі фондову біржу Bourse de Commerce XVIII століття на галерею сучасного мистецтва. Виставкові площі розташовуватимуться в круглій бетонній конструкції під оригінальним куполом будівлі.

Візуалізація авторів проекту

Завод з переробки відходів Shenzhen East, Китай, від Schmidt Hammer Lassen Architects and Gottlieb Paludan Architects

Shenzhen East стане найбільшою у світі електростанцією, що вироблятиме енергію із відходів і спалюватиме до 5000 тонн сміття на день. Дві третини круглого даху покриють фотоелектричними панелями, які дозволять також генерувати електроенергію із сонця.

Візуалізація авторів проекту

Виноробня Le Dôme, Франція, від Fosters + Partners

Виноробня Le Dôme матиме куполоподібну форму, стіни будуть виготовлені із утрамбованих землі та бетону, а дах покриватиме теракотова черепиця.

Візуалізація авторів проекту

Ordrupgaard, Данія, від Snøhetta

Архітектори спроектували занижену прибудову до художнього музею Ordrupgaard, що вестиме до збудованої бюро Захи Хадід у 2005 році галереї. На поверхні лишатиметься тільки сталевий дах прибудови, схожий на абстрактну скульптуру.

Візуалізація авторів проекту

Valley, Нідерланди, від MVRDV

Багатоповерхова мультифункціональна будівля Valley в Роттердамі буде складатися з трьох башт із деревами на терасах.

Візуалізація авторів проекту

Скейтпарк F51, Велика Британія, від Holloway Studio

Триповерховий скейтпарк цьогоріч відкриють у британському приморському містечку Фолкстон.

Візуалізація авторів проекту

Музей Küppersmühle, Німеччина, від Herzog & de Meuron

Розширення музею Küppersmühle складатиметься із трьох цегляних галерей, прибудованих до промислових будівель поряд.

Візуалізація авторів проекту

Bee'ah Headquarters, ОАЕ, від Zaha Hadid Architects

Штаб-квартиру компанії Bee’ah будують в пустельній місцевості в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вона матиме дзеркальну поверхню, аби протистояти екстремальним погодним умовам.

Візуалізація авторів проекту