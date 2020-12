Головну нагороду отримав грецький готель Dexamenes Seaside, розташований у приміщеннях закинутої виноробні

Покинута винна фабрика на західному узбережжі півострова Пелопонес у Греції, яку реконструювали архітектори з Афін, визнали найкращим готелем світу. Готель Dexamenes Seaside отримав головну премію AHEAD Global Awards, яку вручили найвидатнішим проектам у сфері гостинності за останні два роки.

Як повідомляє Dezeen, виноробня була закинута з 1920-х років, і архітектори при реконструкції максимально зберегли її первісний вигляд. 20 резервуарів стали готельними кімнатами з виходом до моря. Судді назвали цей готель «вершиною невибагливої розкоші» і відзначили його за повагу до минулого та довкілля.

Готель Dexamenes Seaside у Греції (фото Dezeen)

Urban Award (найкращий міський готель) отримав 33-поверховий готель Rosewood у Бангкоку – як «суттєве доповнення горизонту міста».

Готель Rosewood у Бангкоку (фото Dezeen)

Asbury Ocean Club на 54 номери, розташований на узбережжі Атлантичного океану неподалік Нью-Йорка, отримав Beachfront Beauty Award (найкращий готель на набережній) – за чарівний вид на океан, пишне озеленення, неперевершені зручності та щедрі пропорції.

Готель Asbury Ocean Club у США (фото Dezeen)

36-шатровий сафарі-табір Tenta Lodge Wild Coast біля національного парку Яла в Шрі-Ланці отримав Gamechanger Award – за знакову архітектурну форму, створену з обмеженим бюджетом.

Сафарі-табір Tenta Lodge Wild Coast у Шрі-Ланці (фото Dezeen)

Готель Amanyangyun у Шанхаї став переможцем у категорії «Регенерація». Проект реалізували у межах реставрації 2000-літнього лісу, що також передбачав збереження кількох історичних будівель часів династій Мін та Цін, врятованих з їхнього первісного місця, де збудували дамбу.

Готель Amanyangyun у Китаї (фото Dezeen)

Спеціальною нагородою відзначали також готелі, збудовані у віддалених куточках. Її отримав готель Omaanda, розташований у заповіднику Заннієр неподалік столиці Намібії Віндгук.

Готель Omaanda у Намібії (фото Dezeen)

The Sanctuary Award («Заповідник») отримав The Retreat at Blue Lagoon – 62-кімнатний курортний готель, вбудований у лавові утворення та бірюзові геотермальні басейни комплексу «Блакитна лагуна» в Ісландії в межах Глобального геопарку ЮНЕСКО.

Готель The Retreat at Blue Lagoon в Ісландії (фото Dezeen)

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка ускладнила соціальні контакти, AHEAD вирішив відзначити також готелі з особливими громадськими територіями. Готель The Standard London у столиці Великої Британії отримав нагороду в цій категорії завдяки своєму ресторану на даху.

Готель The Standard London у Великій Британії (фото Dezeen)

Готель Santa Monica Proper в однойменному місті США забрав приз глядацьких симпатій – голосування відбувалося упродовж другого дня триденної церемонії нагородження.



Готель Santa Monica Proper у США (фото Dezeen)

AHEAD Global Awards (the Awards for Hospitality, Experience and Design) – щорічна міжнародна нагорода, заснована 2017 року, яка вручається найкращим новим проектам сфери гостинності Азії, Америки, Європи та Близького Сходу. У 2020 році з-поміж 48 регіональних переможців 2019 та 2020 років обрали тих, кого відзначили світовими преміями. Нагороду присуджує журі, до якого входять понад 60 провідних власників готелів, забудовників, операторів, архітекторів та дизайнерів з усього світу.