Видання Dezeen обрало 10 найбільш вражаючих будинків, які звели чи реконструювали у 2020 році

Архітектурне видання Dezeen продовжує підбивати підсумки року, і до нового переліку увійшли 10 найбільш вражаючих та незвичних житлових будинків з усього світу, які звели чи реконструювали у 2020 році.

Будинок у Лос-Вілос, Чилі, від Office of Ryue Nishizawa

Будинок з хвилястим бетонним дахом японського архітектора Рюе Нісідзава розташований на узбережжі Тихого океану. Його скульптурна форма відображає контури скель та хвиль і ділить будинок на три окремі сегменти.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Будинок з червоним дахом, В’єтнам, від TAA Design

Інноваційний дизайн будинку забезпечив йому звання Архітектурного проекту року від Dezeen Awards 2020. Він вирізняється яскравим східчастим дахом з плантаціями для вирощення овочів.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Bumpers Oast, Велика Британія, від ACME

Для облицювання будинку використали понад 41 тисячу плиток. Він складається з п’яти високих веж, у кожній з яких – великі круглі кімнати. На вершинах веж – конусоподібні спальні місця, огорнуті фанерою і черепицею та освітлені мансардними віконцями.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Casa Mérida, Мексика, від Людвіга Годефроя

Цей будинок, що займає ділянку довжиною 80 метрів, покликаний віддати належне спадщині майя. Його інтер’єри перетинаються з відкритими просторами. Тут є відсилки до сакбе – дорожньої системи між населеними пунктами майя, яка природно вентилює приміщення.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Landaburu Borda, Іспанія, від Жорді Ідальго Тане

Архітектор під час реконструкції старого будинку вмонтував бетонну прибудову у схил поруч. До прибудови, яка повторює контури ділянки, можна потрапити з будинку через занижений скляний коридор.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Mole House, Велика Британія, від Adjaye Associates

Adjaye Associates капітально відремонтувала занедбане житло в Лондоні, аби створити фактурний, схожий на бункер будинок-студію художниці Сью Вебстер. Будівля має кілька входів та бетонний підвал, що апелює до дивного минулого будинку, чий власник незаконно копав мережу тунелів під ним.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Будинок з теплицею, Чехія, від RicharDavidArchitekti

На даху цього одноповерхового будинку розташована теплиця з кактусами. Скляний дах нависає також над дерев’яною терасою, яка розташовуєть по периметру всього житла.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Daita2019, Японія, від Сузуко Ямади

Архітектор Сузуко Ямада обгородив передню частину будинку в Токіо риштуванням зі сталевих труб, у якому розташовані кілька платформ. Конструкція розроблена таким чином, що може переконфігуровуватися простим затисканням різних труб та розширюватися додатковими елементами.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Будинок у Самамбайї, Бразилія, від Родріго Сімао

Архітектор Родріго Сімао збудував цей великий майже прозорий будинок для себе і родини. Він має сталеву конструкцію і обрамлений панорамними вікнами від підлоги до стелі, а відкриті інтер’єри наповнені елементами вторинної переробки.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen

La Torre Bianca, Італія, від Лоренцо Гріфантіні

Лоренцо Гріфантіні спроектував цей білий будинок з високими стелями та баштою також для себе і сім’ї. Територія оточена невисокою стіною, яка приховує великий внутрішній дворик.

Фото Dezeen

Фото Dezeen

Фото Dezeen