Територію планують структурувати як п’ять кварталів, які колом сполучатиме головна вулиця

Муніципалітет Альбертслунн, передмістя столиці Данії Копенгаген, обрав проект ревіталізації території колишньої в’язниці Врідсльоселілль від Schmidt Hammer Lassen Architects та BOGL, що передбачає перетворення території в’язниці на житловий квартал.

Як пише ArchDaily, оригінальний комплекс в’язниці збудували у 1859 році. Він розташований на ділянці площею 16 га та виглядає як дев’ятикутна зірка. В’язниця припинила функціонувати у 2016 році, після чого приміщення використовували як тимчасовий центр розміщення мігрантів, яким відмовили у статусі біженця.

Тепер тут планують збудувати житло з парками та міськими фермами. Архітектори планують зберегти якомога більше історичних будівель, а ті споруди і корпуси, які підлягають знесенню, відбудують «з глибокою повагою до автентичної геометрії».

Територію планують структурувати як п’ять кварталів, які колом сполучатиме головна вулиця. Центральний і найбільший квартал міститиме житлові будинки до семи поверхів і громадські простори. Інші квартали також зонуватимуться за поверховістю – від триповерхових вілл до десятиповерхових будинків. Один із кварталів займатимуть сади у ренесансному стилі.