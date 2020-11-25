У Гонконгу на місці старого терміналу аеропорту побудують сучасний хмарочос площею на 176 тис. кв. м та висотою 200 м. Як пише портал Archdaily, проект переосмислення території аеропорту розробила архітектурна фірма Snøhetta.

Термінал аеропорту Кай Так, де згодом зведуть хмарочос, обслуговував літаки з 1925 по 1998 рік. Після того, як у Гонконгу побудували новий аеропорт Чек-Лап-Кок, територія Кай Так занепала. Тепер же цей район хочуть перетворити на діловий центр міста.

Фото: Snøhetta/Brick Visual

Фото: Snøhetta/Brick Visual

Фото: Snøhetta/Brick Visual

Фото: Snøhetta/Brick Visual

Фото: Snøhetta/Brick Visual

Вікна майбутнього хмарочоса будуть виходити на гавань та річку. Всередині будівлі облаштують торгові зали, готель та атріум на 66 тис. кв. м. На даху хмарочоса буде великий сад. Поряд розташована станція метро та зручні транспортні розв'язки.