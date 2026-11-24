Для захисту коріння лохини використовують органічну мульчу

У листопаді лохина потребує завершального догляду перед зимовими холодами. Особливу увагу варто приділити її кореневій системі, адже вона розташована близько до поверхні ґрунту й може постраждати під час сильних морозів, особливо за відсутності снігового покриву. Один із найпростіших способів захисту – мульчування сосновою корою, хвоєю або хвойною тирсою. Як правильно підготувати кущі до зими й не припуститися помилок, які можуть послабити рослини, пише «24 Канал».

Чим укрити лохину перед морозами

Для захисту коріння лохини використовують органічну мульчу. Найкраще підходить соснова кора, але її можна замінити хвойною тирсою або опалою хвоєю. Такий матеріал допомагає зменшити коливання температури землі, уповільнює випаровування вологи та поступово розкладається, підтримуючи властивості ґрунту.

Розкладіть навколо кожного куща шар соснової кори завтовшки приблизно 7–10 см. Мульчу розподіліть по всій площі кореневої зони, залишаючи невеликий проміжок біля основи пагонів, щоб кора не прилягала безпосередньо до них. Якщо використовуєте тирсу, враховуйте, що під час розкладання вона може тимчасово зв’язувати азот у ґрунті, тому навесні потрібно стежити за станом рослини.

Перед мульчуванням перевірте вологість землі. Якщо осінь була сухою, полийте лохину до настання морозів, але не допускайте перезволоження та застою води. Вологий ґрунт краще зберігає тепло, ніж пересушений, а шар мульчі допомагає підтримувати стабільніші умови для коріння.

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Лохина добре росте в кислому ґрунті. Для неї зазвичай підтримують показник pH у межах приблизно 4,5–5,5. Хвойна кора й тирса можуть поступово впливати на властивості верхнього шару землі, проте не варто розраховувати, що сама мульча швидко виправить невідповідну кислотність. За потреби її перевіряють окремо.

Яких помилок уникати під час осіннього догляду

Наприкінці осені не варто стимулювати активний ріст лохини. Насамперед відмовтеся від азотних добрив: вони можуть спровокувати утворення молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів. Основні підживлення потрібно завершувати раніше, відповідно до потреб рослини та стану ґрунту.

Також не проводьте восени сильного формувального або проріджувального обрізування. На пагонах лохини вже можуть бути сформовані квіткові бруньки, тому необережне видалення гілок здатне зменшити майбутній урожай. Основне обрізування зазвичай проводять наприкінці зими або на початку весни, до активного розпускання бруньок.

Якщо на кущі є сухі, зламані або уражені хворобами гілки, їх можна видалити за потреби. Працюйте чистим гострим секатором, а зрізані хворі частини не залишайте під рослиною та не додавайте до звичайного компосту.

Молоді саджанці за необхідності можна додатково захистити від сильного вітру й морозів. Для цього використовують повітропроникне агроволокно, але не варто щільно обмотувати кущі матеріалом, який затримує вологу та перешкоджає циркуляції повітря.