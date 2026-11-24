Очистити цю деталь можна за допомогою простих засобів

Гумовий ущільнювач на дверцятах холодильника потребує регулярного догляду. У його складках накопичуються крихти, жир і волога. Очистити цю деталь можна за допомогою простих засобів, які знайдуться майже на кожній кухні. ТСН розповідає, як відмити гумовий ущільнювач на холодильнику.

Як очистити ущільнювач від бруду?

Для видалення звичайних забруднень знадобиться харчова сода. Вона ефективно видаляє бруд, жир, липкі плями та нейтралізує неприємні запахи.

Щоб приготувати очищувальну суміш, підігрійте воду приблизно до 70°C і поступово додайте соду. Перемішайте до утворення густої пасти. Нанесіть її на ущільнювач за допомогою зубної щітки.

Особливу увагу варто приділити складкам і заглибленням. Саме там часто накопичуються залишки їжі та бруд, які важко прибрати звичайною губкою.

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Після очищення зніміть залишки пасти вологою ганчіркою. Потім витріть ущільнювач насухо паперовими серветками. Перевірте, чи не залишилася волога у складках.