Для видалення вапняних відкладень спробуйте використати лимонну кислоту

З часом на душовій лійці з’являється білий наліт, а вода починає текти слабше й нерівномірно. Зазвичай так відбувається через мінеральні відкладення, які накопичуються навколо дрібних отворів і поступово їх забивають. Звичайного миття не завжди достатньо, щоб видалити такий наліт. Видання El Cronista розповідає, який простий засіб допоможе розчинити навіть стійкий накип.

Чим очистити лійку душу від накипу?

Для видалення вапняних відкладень спробуйте використати лимонну кислоту. Вона ефективніше розчиняє мінеральний наліт, ніж харчова сода.

У жорсткій воді містяться мінерали, зокрема кальцій та магній. Коли краплі висихають на поверхні лійки, ці речовини залишаються та поступово утворюють твердий білий шар.

Основою такого нальоту часто є карбонат кальцію. Саме він вступає в реакцію з кислотою, завдяки чому відкладення розм’якшуються, і їх стає легше змити.

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Як почистити лійку душу лимонною кислотою?

Перед очищенням потрібно перевірити рекомендації виробника. Деякі покриття можуть бути чутливими до кислотних засобів.

Приготуйте розчин. Візьміть засіб для видалення накипу на основі лимонної кислоти та розведіть його відповідно до інструкції на упаковці.

Зніміть лійку. Якщо конструкція це дозволяє, викрутіть насадку.

Замочіть у розчині. Помістіть лійку у посудину із розчином так, щоб ділянки з нальотом були повністю занурені в рідину.

Дайте засобу подіяти. Залиште лійку в розчині на час, указаний виробником.

Очистьте отвори. Після замочування обережно протріть поверхню м’якою зубною щіткою або ганчіркою.