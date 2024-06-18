Щоб додати блиск зовнішній стороні душової кабінки, потрібно протерти скло м'якою тканиною

Щоб швидко очистити душову кабіну, не обовʼязково купувати хімічні засоби. Можна зробити розчин для чищення самостійно з натуральних інгредієнтів, щоб уникнути відбілювача, хлору та аміаку.

Відмити скло душових можна підручними засобами, які знайдуться в кожному будинку, пише Ukr.Media:

Оцет. У пластикову пляшку налити півлітра води і додати в неї 2 ст. л. столового оцту. Розпорошити рідину по поверхні скла пульверизатором і залишити на 30 хвилин. Після змити чистою водою. Лимонна кислота. Замість оцту додати у воду пакетик лимонної кислоти і розпорошити по склу. Це відмінний спосіб боротися з кальцинованими відкладеннями, які утворюються через надмірну жорсткість води. Нашатирний спирт. У літрі води розвести столову ложку нашатирного спирту. Змочити цим розчином м'яку тканину і ретельно протерти скло. Перекис водню. Протерти скло серветкою, рясно змоченою перекисом водню. Спирт і гліцерин. Приготувати розчин: склянка води, 5 крапель нашатирного спирту і 1/2 літра рідкого гліцерину. Скло, оброблене цим засобом, забруднюються повільніше.

Також слід звертати увагу на губки, якими чистите скло. Занадто жорсткі не підходять, вони можуть подряпати поверхню. Найкращий варіант – бавовняні серветки або виготовлені з мікрофібри.

Щоб додати блиск зовнішній стороні душової кабінки, потрібно протерти скло м'якою тканиною, змоченою в рідині для миття скла.

Після кожного використання її потрібно ретельно ополіскувати чистою теплою водою, а після насухо протирати.