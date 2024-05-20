Відчистити плиту у домашніх умовах легко

Якщо ви під час прибирання залишаєте чистку плити наостанок, тому що це займає найбільше часу, тоді у ZAXID.NET є 8 порад, як відчистити плиту без зайвих зусиль, використовуючи при цьому підручні засоби.

Оцет

Столовий оцет відмінно справляється з жировими забрудненнями, навіть якщо вони давні, пише mydovidka.com. Для цього варто розпорошити його по поверхні, використовуючи розпилювач. Ще можна нанести оцет на ділянки з жиром і розподілити вологою губкою. Для досягнення бажаного результату нанесений оцет потрібно залишити на 15-20 хвилин.

Лимонна кислота

З жировим нальотом на варильній поверхні добре справляється лимон або лимонна кислота. У цьому випадку необхідно розвести лимонну кислоту у невеликій кількості води, а потім нанести на забруднену поверхню. Лимоном ще можна протерти місця утворення жиру і залишити на 15-20 хвилин.

Нашатирний спирт

Ефективно прибрати забрудення на плиті можна за допомогою нашатирного спирту. Для цього потрібно в склянці води розвести 1 ч. л. спирту і розподілити отриманий розчин на варильну поверхню, залишити на 15 хвилин.

Сода

Харчову соду потрібно злегка намочити водою, щоб утворилася каша, розподілити на місця забруднення і залишити приблизно на півгодини. Потім цей лужний розчин потрібно видалити вологою губкою, а нагар злегка потерти.

Мильно-содовий розчин

Для отримання цього розчину треба змішати соду і рідке мило у співвідношенні 1:1 і додати зовсім трішки води. Мильно-содову суміш необхідно рівномірно розподілити по поверхні плити і залишити її на 15-20 хвилин, щоб розчин добре подіяв.

Господарське мило

Найкращим варіантом для чищення склокерамічної поверхні плити вважається господарське мило. Для цього потрібно 25 грам мила змішати з 20 грамами соди і двома ст. л. оцту, розчинити все в гарячій воді. Отриманий розчин розподіляється на варильну поверхню на 2-3 години і після змивається водою кімнатної температури.

Нашатирно-анісові краплі

Анісові краплі можуть виступати самостійним засобом для усунення забруднень на варильної панелі, але також їх можна скомбінувати з нашатирем, тим самим збільшивши ефективність. Наноситься суміш не більше ніж на 15-20 хвилин, потім просто витирається вологою губкою.

Гірчичний порошок

Його слід розвести у невеликій кількості води, щоб суміш мала кашкоподібну структуру. Далі гірчичну суміш наносять на жировий наліт і залишають на 2-3 години.