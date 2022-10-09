При середньому забрудненні бойлер можна почистити без його розбирання за допомогою спеціальних речовин

Уся побутова техніка для якісної роботи потребує догляду, і бойлер не є винятком. Його потрібно регулярно розбирати та чистити, уважно оглядати внутрішні елементи та усувати несправності, що можуть з’явитися. Очищення водонагрівача тільки на перший погляд здається складною справою, проте з нею можна справитися самостійно. Пояснюємо, як часто потрібно чистити бойлер, навіщо це треба та як це зробити.

Навіщо чистити бойлер

Під час нагрівання води на трубчастому електронагрівнику (ТЕНі) починає утворюватися накип. Якщо його не чистити, накип буде накопичуватися день у день, і в результаті на ТЕНі утвориться потужний теплоізолятор, який уповільнюватиме, а з часом взагалі унеможливить нагрів води. ТЕН почне нагрівати сам себе і просто згорить, тож вже потрібна буде не чистка, а заміна електронагрівника.

Як часто потрібно чистити бойлер

Однозначної відповіді на це запитання немає. Кількість накипу (і, відповідно, частота чистки) залежить від якості води: чим жорсткіша та брудніша вона — тим частіше потрібна чистка. Щоб уникнути великої кількості накипу, можна ставити фільтр грубої очистки — це поліпшить якість води, але повністю не позбавить від необхідності чистити бойлер.

Загалом виробники рекомендують робити чистку бойлера раз на 1-2 роки, якщо ви користуєтеся ним щодня. Проте існують додаткові ознаки, які дозволять зрозуміти, що час для чистки настав:

бойлер шумить при нагріванні, шипить або потріскує;

час нагрівання води збільшився;

бойлер почав часто вмикатися та вимикатися;

корпус бойлера перегрівається;

знизився тиск води;

вода має ознаки іржі або жовтого кольору;

з’явився неприємний запах води;

вода б’ється струмом;

збільшилися витрати за електроенергію.

Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак — бойлер пора почистити.

Як підготувати бойлер до чистки

У першу чергу обов’язково потрібно знеструмити бойлер: витягти розетку з мережі, відключити автоматичні вимикачі, якщо такі є. Якщо ви будете чистити бойлер вперше, прочитайте інструкцію виробника: там можна знайти корисні поради з дрібного ремонту водонагрівача.

При середньому забрудненні (наприклад, коли з’являється неприємний запах води) бойлер можна почистити без його розбирання за допомогою спеціальних речовин. Якщо ж процедуру не проводили давно, без розкручування приладу не обійдеться. Попередньо потрібно злити з нього воду. Якщо бойлер стоїть над ванною, воду можна зливати прямо в неї, якщо ж ні — потрібно перекрити подачу холодної води. Після цього біля нагрівача потрібно закрутити вентиль холодної води, а потім на змішувачі відкрити гарячий вентиль. Тоді якась кількість води зілляється з бака, а вся рідина, що залишилася, потрапить у каналізацію.

Якщо в конструкції бойлера не передбачений патрубок, необхідний для зливу води, спустошити резервуар можна за допомогою запобіжного клапана. А для цього під нагрівачем потрібно поставити відро чи іншу ємність, після чого зняти шланг гарячої води. При відкручуванні клапана потрібно бути обережним, почекайте, доки повітря, що накопичується, почне витісняти воду з бака. Загалом це тривалий процес.

Уже після цього можна зняти кришку з бойлера, демонтувати термореле та від’єднати дроти живлення. Бажано сфотографувати, як були приєднані дроти, щоб потім не помилитися. Далі відкручуємо гайки, що утримують фланець з ТЕНом, і витягуємо його з бойлера. Також обов’язково потрібно перевірити, в якому стані перебуває магнієвий анод: він приймає на себе більшість хімічного впливу, тож може бути, що його доведеться замінити.

Як почистити бойлер без розкручування:

Закрийте подачу холодної води, попередньо від'єднавши шланг від водопроводу. Злийте ⅔ рідину з бойлера. На вхідний патрубок надягніть шланг, піднявши лійку вище рівня води в баку, додайте спеціальний засіб для чищення (підготувати заздалегідь згідно з інструкцією на пакунку). Почекайте 5-6 годин (як зазначено виробником хімічного засобу). Приєднайте водопровідну лінію. Наповніть водонагрівач повністю та нагрійте його до максимальної температури. Злийте технічну рідину з бойлера.

Як почистити бойлер після розкручування

Фахівці радять використовувати для цього так само спеціальні розчинники, які більш ефективні за домашні засоби. Рекомендації більшості виробників такі: вийміть та покладіть ТЕН у місткість з очисником, підігрійте рідину, залишіть на деякий час, зайнявшись стінками резервуару. Після ретельного очищення внутрішніх стінок нагрівача всі елементи потрібно просушити, після чого зібрати бойлер та повернути його на місце.

Тим не менше чимало власників використовують для чистки ТЕНа лимонну кислоту або оцет. Для цього потрібно розвести певну кількість лимонної кислоти в гарячій воді (приблизно 2 ст. л. на 3 л води), для посилення ефекту можна додати 100-150 мл оцту, після чого опустити в розчин ТЕН і лишити на декілька годин, періодично дістаючи його та відчищаючи розм’яклий накип. Після очищення ТЕН потрібно добре промити холодною водою.

Таке очищення займає багато часу, і деякі власники бойлерів віддають перевагу механічній очистці ТЕНа, яка більш оперативна. Фахівці не рекомендують цей спосіб, оскільки так легко можна пошкодити нагрівальний елемент.

Почистити стінки бойлера, якщо ви його зняли зі стіни, можна легко у ванні за допомогою губки та спеціальної м’якої пасти, після чого промити під душем. Якщо є сильні забруднення, які не вдається відчистити відразу, не варто використовувати абразивні засоби чи матеріали, адже так можна пошкодити поверхню. Якщо ви лишили бойлер лишити на стіні, шлаки можна видалити за допомогою дерев’яної лопатки з довгим руків’ям.

За матеріалами Teplocentr, «Добрий господар», Moyo, «Майстер-Плюс»

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