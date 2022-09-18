Тепла підлога більш комфортно обігріває приміщення та допомагає зекономити

На початку нового опалювального сезону та в контексті війни особливої актуальності набуває тема економії на обігріву будинку чи квартири. Усе частіше господарі віддають перевагу монтажу теплої підлоги замість або на додачу до традиційних радіаторів, оскільки вона більш комфортно обігріває приміщення та допомагає зекономити. Розповідаємо, наскільки це вигідно та чим відрізняються водяна й електрична тепла підлога.

У першому випадку теплоносієм в опалювальній трубопровідній системі буде циркулюча вода, нагріта до необхідної температури (іноді – розчин етиленгліколю, антифриз). Водяна тепла підлога вигідна, якщо вже є індивідуальна система опалення. Котел, сонячний колектор або тепловий насос в комплексі допоможуть досягти максимальної економії. Електрична підлога може бути кабельною, плівковою (інфрачервоною) і матовою (нагрівальні електричні мати, термомати), і кожна з них має свої особливості.

Загальні переваги теплої підлоги:

1. Нагріває все приміщення рівномірно, тоді як радіатори – у першу чергу біля себе.

2. Прогріває приміщення значно швидше за радіатори.

3. Не займає корисний простір у помешканні. Без приладів опалення приміщення виглядає естетичніше і в ньому простіше робити дизайнерське планування.

4. Не сушить повітря, забезпечуючи його оптимальну вологість.

Переваги електричної теплої підлоги:

1. На рівні ніг вона підтримує температуру +24°С, на рівні тулубу – +20°С, а на рівні голови – +16°С. На думку вчених, це оптимальний температурний режим для комфортного самопочуття людини.

2. Таку температуру можна підтримувати автоматично протягом всього часу експлуатації. Сучасні електричні системи теплої підлоги дозволяють регулювати температуру під індивідуальні особливості і графік життя господарів. Коли ви плануєте повертатися додому, вони можуть завчасно прогріти приміщення, а коли вас немає вдома працюватимуть з меншою тепловіддачею. Крім того, терморегулятор дозволяє прогрівати окремі кімнати по-різному.

3. Електрична тепла підлога без капітального ремонту може експлуатуватися стільки ж, скільки і сам будинок.

4. Можна монтувати у квартирах. Електрична тепла підлога – оптимальне рішення для мешканців квартир з центральним опаленням: можна грітися, поки офіційно не розпочався опалювальний сезон.

5. Кабельна тепла підлога може встановлюватися під будь-яке покриття.

6. Матова тепла підлога проста у встановленні, швидко нагріває підлогу та має невелику товщину конструкції.

Переваги водяної теплої підлоги:

1. Значно зменшує витрати на обігрів, економія у порівнянні зі стандартними батареями – до 40%, а в приміщеннях з високими стелями – до 50%.

2. Економніша в порівнянні з електричною теплою підлогою у 5-7 разів.

3. Оптимальний варіант з точки зору екологічної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

4. До неї можна підключити камін-пічку, які виглядають дуже естетично;

Недоліки електричної теплої підлоги:

1. Зростають витрати електричної енергії, середні показники – 110-150 Вт на 1м2. Однак сучасні системи обігріву можуть економити до 40% енергії, враховуючи різні фактори експлуатації.

2. Електричні мережі в старих будинках можуть не витримати навантаження, яке зростає під час такого обігріву приміщення.

3. З використанням електричної підлоги збільшується рівень електромагнітного опромінення, яке дехто вважає шкідливим.

4. У разі раптового чи планового відключення електроенергії можна замерзнути, якщо така система – єдине джерело обігріву.

5. Плівкова тепла підлога має обмежену потужність та нетривалий термін експлуатації, а при порушенні правил безпеки, неправильної експлуатації чи пошкодження плівка може спалахнути. Крім того, плівкову теплу підлогу не можна укладати під паркет, керамічну плитку або керамограніт.

6. Матова тепла підлога набагато дорожча за кабельну.

Недоліками водяної теплої підлоги вважають:

1. Тривалий і серйозний монтаж. На стадії будівництва це фактично не є недоліком, а от встановлювати теплу водяну підлогу у будинку, який вже експлуатується, – це вже морока. Через складність монтажу її частіше встановлюють на великих площах.

2. Необхідність армування труби або цілої стяжки, використання гідроізоляційного шару.

3. Значно вища вартість монтажу, в порівнянні з класичними системами обігріву і теплої електричної підлоги. Проте за кілька років експлуатації це окупиться завдяки енергоефективності цього способу опалення.

4. Вода, проходячи через контури труб, поступово охолоджується і наступні приміщення обігріває дещо менше.

5. Значно менша надійність у порівнянні з електричною підлогою.

6. Її важко змонтувати у квартирі.

За матеріалами «Зелена садиба» , Teplocentr, «БМК Атлант»

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