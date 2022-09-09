Щоб не помилитися з вибором, потрібно правильно розрахувати потужність котла

Прийдешній опалювальний сезон буде найважчим в історії незалежної України. У прифронтових містах та селах теплова інфраструктура вже майже зруйнована. Проте навіть у віддалених від зон активних бойових дій регіонах, як-от на Львівщині, готуються до найгірших сценаріїв, адже Росія – ворог без принципів та людяності.

Через війну Україна, як ніколи, потребує максимально ефективного використання енергоресурсів, адже більшість газових покладів розташовується близько до Росії. Тому можливість покрити свої потреби власним видобутком зараз відсутня, як і достатня кількість коштів для закупівлі енергоресурсів за кордоном.

Тож вже зараз експерти прогнозують, що в будинках з центральним опаленням температура буде нижчою за норму на кілька градусів. Водночас власникам індивідуального опалення доведеться подбати про енергоефективність самостійно. Вирішити проблему допоможе більш сучасний та потужний котел.

«Якщо за послугою реконструкції чи підключення до мережі споживачі звертаються часто, то мало хто знає, що котел потрібно замінювати раз на сім років. ККД у нових сучасних котлах становить від 92 до 107%, а от у старих котлах він є значно нижчий, тому і споживання газу високе», – пояснює керівниця відділенням 104.ua у Львові Вікторія Баворовська.

Керівниця відділенням 104.ua у Львові Вікторія Баворовська

Щоб не помилитися з вибором, потрібно правильно розрахувати потужність котла, яка потрібна для опалення помешкання. Розрахувати це легко за площею житла: для опалення 10 м2 необхідно 1 кВт газу, тобто якщо площа будинку становить до 240 м2, підійде котел з потужністю 24 кВт.

«Нашим фахівцям досить часто доводиться виправляти несправності після «майстрів за оголошенням», які часто плутають трубопроводи подання води та газу, заливають котел, лічильники та газову мережу. Усі збитки – чистку мережі й заміну лічильників – доводиться відшкодовувати людині, яка скористалася послугами таких «майстрів». Тому ми радимо звертатися лише професіоналів», – наголошує начальниця регіонального управління клієнтського сервісу 104.ua у Львівській області Марія Адамик.

Начальниця регіонального управління клієнтського сервісу 104.ua у Львівській області Марія Адамик

«Львівгаз», що працює під брендом «Регіональна газова компанія», пропонує скористатися акційною пропозицією для заміни котла за фіксованою ціною 8500 грн. Послуга дійсна за умови купівлі котла у «104.ua Клієнтський простір», якщо розташування приладу та потужність споживання газу не змінюються, а також відсутня необхідність змінювати систему димоходу.

Перевага комплексної заміни котла в тому, що персональний менеджер допоможе підібрати газове обладнання з необхідними характеристиками. У Львові та області працює дев’ять сучасних «Клієнтських просторів», де споживачу призначать персонального менеджера, який надасть фахову допомогу та допоможе зекономити час та гроші.

Крім того, вартість послуги включає виконання демонтажу старого та підключення нового газового котла, заміну кранів, шлангів та інших комплектуючих, офіційну реєстрацію приладу, тобто додаткових спеціалістів для встановлення нового газового обладнання шукати не потрібно.

«Щоб газове обладнання працювало надійно й економно, не досить просто його встановити й запустити – потрібно обслуговувати його хоча б раз на рік. У нас в компанії працюють досвідчені сертифіковані фахівці, які постійно проходять навчання, атестацію та переатестацію», – наголошує Марія Адамик.

Окрім послуги по заміні котла, доступні й пропозиції по заміні «під ключ» – наприклад, газової колонки, плити або конвектора. Детальніше про вартість і умови розповість персональний менеджер. Додамо, що зараз 104.ua змінює концепцію обслуговування людей офлайн: відвідувачам не потрібно брати талончик і чекати, коли звільниться персональний менеджер. Як тільки людина переступає поріг нового центру, до неї одразу підходить спеціаліст і допомагає вирішувати будь-які питання.