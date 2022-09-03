Найчастіше будинки утеплюють ззовні, адже такий спосіб має більше переваг

Через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія проти України, нас може очікувати важка зима через здорожчання енергоресурсів та обмежені запаси палива. А це значить, що утеплення помешкань, як ніколи, на часі, адже це дозволить утримати комфортну температуру всередині житла та заощадити на рахунках за комунальні послуги.

Як пише Altep, найчастіше будинки утеплюють ззовні, адже такий спосіб має низку переваг:

відмінне енергозбереження (до 60% економії на опаленні);

естетичний та міцний фасад;

ефект термоса, завдяки чому в приміщеннях буде не тільки тепло взимку, а й свіжо та прохолодно влітку;

захист стін від промерзання;

поліпшення мікроклімату в приміщенні;

збереження площі приміщення.

Водночас зовнішнє утеплення є більш складним у виконанні та дороговартісним. Рідше вдаються до внутрішнього утеплення – переважно тоді, коли зовнішнє утеплення неможливе (заборонене місцевою владою чи якщо стіна перебуває на стику двох будівель або виходить у ліфтову шахту). Цей спосіб невигідний тим, що зменшує площу помешкання та потребує ретельної підготовки кімнати до ремонтних робіт. Крім того, порушення технології монтажу такого утеплення може призвести до підвищення вологості повітря та утворення грибка на стінах. Щоб цього уникнути, потрібно подбати про хорошу вентиляцію і загалом довірити цю справу професіоналам.

Найпопулярніші матеріали для утеплення будинку зовні

Пінополістирол. Його перевагами є невелика вага і вартість, мінімальний рівень вологопоглинання, однак він не здатний витримувати дію прямих сонячних променів і високої температури, моментально руйнується під впливом розчинників і бензину. До того ж пінополістирол нерідко стає місцем поселення мишей, а через низький показник паропроникності він не підійде для утеплення стіни з «дихаючого» матеріалу.

Екструдований пінополістирол. Складається з гранул полістиролу з додаванням графіту, що робить його більш міцним. Також його перевагами є екологічність, простота монтажу та стійкість до механічного впливу, що дозволяє використовувати його 30 років або й більше. Водночас недоліки у нього такі ж, як і у звичайного пінополістиролу.

Пінополіуретан. Матеріал з пінно-комірчастою структурою, який створюється з пластмас, що робить його відмінним теплоізолятором та дозволяє використовувати для створення герметичного покриття на будь-якій поверхні. Перевагами є стійкість до утворення грибка, підвищеної вологості та високих температур, високі звукоізоляційні властивості. Матеріал підходить для утеплення складних конструкцій і каркасних будинків, проте саме необхідність використання додаткового обладнання і висока вартість матеріалу є його головними недоліками.

Кам’яна або базальтова вата, виготовлені з каменю гірських порід. Мінімальна щільність і волокниста структура матеріалу надають йому мінімальні показники теплопровідності. Водночас кам’яна вата стійка до горіння і відрізняється здатністю «дихати», а завдяки високій паропроникності її можна використовувати при утепленні каркасного будинку. Недоліками цього утеплювача є необхідність створення вологозахисного шару і обов’язкової фіксації, а також незначний рівень міцності.

Спінений поліуретан. Використовується для ізоляції з напиленням або як плита і монтажна піна. Його не радять використовувати на мокрих фасадах, оскільки матеріал здатний легко відриватися.

Ековата. Складається з волокон целюлози. Застосовується для напилення на стіну з латами або для заповнення простору між облицюванням і стіною.

Найпопулярніші матеріали для утеплення будинку зсередини

Пінопласт. Має доступну вартість і вважається досить ефективним. Товщина його листів може бути різною, та оптимальною для внутрішнього утеплення стіни буде товщина 5 см. Це дасть можливість швидко провести монтаж без необхідності використовувати спеціальні інструменти. Недоліки пінопласту – горючість, мінімальна міцність листа, погана паропроникність, що може призвести до ефекту сауни в приміщенні. Останнього недоліку можна уникнути завдяки якісній вентиляції.

Екструдований пінополістирол. Більш міцний і довговічний за звичайний пінополістирол, але при цьому не пропускає вологу і відрізняється горючістю, тому його застосування також вимагає хорошої вентиляції.

Мінеральна вата. Як утеплювач використовується досить часто, при цьому перевагу варто віддавати базальтовій мінеральній ваті. Вона просто монтується, вважається міцною і стійкою до горіння, має доступну вартість. Проте через незначний показник вологостійкості використовувати мінеральну вату рекомендують дуже обережно: у разі вбирання матеріалом значної кількості води він перестає виконувати свої функції. Захистити утеплювач від вологи допоможе гідроізоляція з боку холодної стіни і пароізоляція.

Скловата. Здатна пропускати тепло, тому її вартість на порядок нижча за ту ж мінвату. Також скловата вимагає використання захисної конструкції і захисного костюма під час монтажу, оскільки матеріал сильно кришиться.