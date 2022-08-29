Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що цієї зими температура в приміщеннях буде на чотири градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. В інтервʼю The Guardian він попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, пише «Українська правда».

Вітренко зазначив, що температура в домівках буде на рівні 17–18 °C, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче –10 °C.

«Без західної фінансової підтримки Україні не вистачатиме газу. Україні потрібно близько 10 млрд доларів на імпорт, і союзники це розуміють, проте впевненості у допомозі в повному обсязі немає», – розповів він.

Він також зазначив, що поточні розрахунки можуть змінитися, якщо, наприклад, Росія націлиться на важливу газову інфраструктуру України, електростанції чи об'єкти з видобутку газу.

Видання нагадує, що близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області, неподалік лінії фронту.

Вітренко повідомив, що на випадок атак Росії на газову інфраструктуру чи об'єкти газовидобутку Україна готує аварійні комплекти, які можуть обслуговувати до 200 тис. людей, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори.

Раніше Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років, як вважається, стане найскладнішим в історії України. Крім того, уряд доручив Нафтогазу накопичити до опалювального сезону 19 млрд кубометрів газу. На початок червня у підземних сховищах перебувало понад 10 млрд кубометрів.