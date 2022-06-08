Президент закликав уряд і місцеву владу цьогоріч не підвищувати тарифи на газ і електрику

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду та місцевих органів цього опалювального сезону не підвищувати тарифи на газ і електрику, а також на тепло і гарячу воду. За його словами, цьогорічна зима може стати найскладнішою за роки української незалежності.

«В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але все нормально, маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави… Я поставив уряду дуже конкретне завдання – зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Це буде забезпечено», – зазначив Зеленський, повідомила «Економічна правда».

За його словами, місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду. Тож на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і взимку 2022-2023 років.

Також Зеленський повідомив, що уряд вже працює над створенням штабу для підготовки до наступного опалювального сезону.

«Це рішення ухвалене за результатами наради з представниками уряду і наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Прем’єр-міністр України, міністри енергетики і економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники НАК «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому» і НКРЕ. Був також і профільний заступник керівника Офісу президента», – зазначив він.

Зеленський повідомив, що в цей час Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон, весь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби.