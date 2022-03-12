Відшкодування з держбюджету зможуть отримати громади 10-ти областей, що приймають переселенців

10 областей України, що приймають переселенців, отримають компенсацію з держбюджету на оплату комунальних послуг. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 11 березня.

Згідно з рішенням, уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно приймають переселенців. Право на компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у муніципальних будівлях та приміщеннях (школи, садочки тощо).

Йдеться про компенсацію витрат на теплопостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, купівлю дров, палетів та вугілля.

Щоб отримати відшкодування громадам необхідно подати заяву до військової адміністрації та чеки або скан-копії, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадах, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто вже на початку квітня громади зможуть подати заявки на відшкодування.

Під час свого звернення 12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що відшкодування зможуть отримати 10 областей, що приймають переселенців, однак, він не уточнив, про які саме області йдеться.

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