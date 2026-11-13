«БТА Банк» є одним з найменших банків України

Національний банк України погодив співвласникам групи компанії Nova Володимиру Поперешнюку та В’ячеславу Климову набути 100% статутного капіталу акціонерного товариства «БТА Банк». Про це повідомили у пресслужбі НБУ у пʼятницю, 13 листопада.

Набути 100% статутного капіталу банку бізнесмени зможуть через низку компаній групи Nova. Пряме набуття «БТА Банк» погодило ТОВ «НоваПей Інвест».

Йдеться про придбання всі 20 млн акцій банку. Рішення про продаж ухвалили 12 листопада за результатами аналізу документів заявників.

«Придбання АТ “БТА Банк” буде початком для реалізації планів власників групи Nova щодо створення банку фінансової інклюзії», – повідомили у пресслужбі НБУ.

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Володимир Поперешнюк та В’ячеслав Климов зможуть отримати у розпорядження 100% акцій банку. Наразі вони володіють по 33,3% статутного капіталу групи Nova разом з головою наглядової ради Тарасом Кириченком.

У Нацбанку додали, що наразі контролером та опосередкованим власником 100% акцій «БТА Банку» є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв. Він також володіє Fincraft Group.

Зазначимо, «БТА Банк» є одним із найменших банків України. Раніше Forbes Ukraine повідомляв, що станом на грудень 2025 року активи банку склали майже 369 млн грн, а статутний капітал – 1,5 млрд грн.

«БТА Банк» намагалися продати вже кілька разів. Втім, у 2020 році НБУ не погодив угоду з білоруським бізнесменом Миколою Вороб’єм, проти якого запровадив санкції Європейський Союз. У 2021 році про намір придбати БТА Банк домовилася казахстанська компанія Kaspi, проте після початку повномасштабного вторгнення угода зірвалася.

У січні 2025 року АМКУ дозволив придбати банк партнерам у фінансовій компанії Вячеславу Мішалову та Дмитру Шевчуку «Є-Гроші». Втім, у вже в червні 2026 року група Nova підписала з «БТА Банком» меморандум щодо придбання фінустанови, а в жовтні – офіційно оголосила про намір придбати 100% акцій БТА Банку.