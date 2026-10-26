«БТА Банк» хоче купити НоваПей Інвест

Компанія «НоваПей Інвест» планує придбати 100% акцій «БТА Банку». Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Компанія повідомила також «БТА Банк».

«НоваПей Інвест» планує придбати всі 20 млн акцій «БТА Банку», що становить 100% його акцій. Наразі компанія та пов’язані з нею особи не володіють акціями цього банку.

«БТА Банк» є одним із найменших банків України. За даними Forbes Ukraine, станом на 1 грудня 2025 року його активи становили майже 369 млн грн, а статутний капітал – 1,5 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром установи є казахстанський бізнесмен Кєнєс Ракішєв, власник Fincraft Group.

Хто раніше хотів придбати БТА Банк?

Банк уже кілька разів намагалися продати. У 2020 році Національний банк України не погодив угоду з білоруським бізнесменом Миколою Вороб’єм через санкції Європейського Союзу щодо нього. У 2021 році про намір придбати БТА Банк домовилася казахстанська компанія Kaspi. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії вона відмовилася виходити на український ринок.

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У січні 2025 року Антимонопольний комітет України дозволив придбати банк Вячеславу Мішалову та Дмитру Шевчуку – партнерам у фінансовій компанії «Є-Гроші». За запланованою структурою угоди Мішалов мав отримати 70% акцій, а Шевчук – 30%. У січні 2026 року документи щодо цієї угоди розглядав Національний банк України.

NovaPay давно планує вийти на банківський ринок

Додамо, що група Nova заявляла про намір розвивати власний банківський напрям ще раніше. Зокрема, у листопаді 2024 року співвласник групи Вячеслав Климов казав, що NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію. За його словами, компанія обговорювала це питання з НБУ.

У березні 2026 року у компанії заявили про намір придбати банк. За словами Клімова, банківська ліцензія потрібна, щоб розширити можливості обслуговування приватних і бізнес-клієнтів. Влітку стало відомо, що Nova підписала з БТА Банком меморандум щодо його подальшого придбання та створення на його основі банку фінансової інклюзії.

Наразі ж «НоваПей Інвест» офіційно повідомила про намір придбати 100% акцій БТА Банку. Водночас для завершення угоди необхідно пройти відповідні регуляторні процедури.