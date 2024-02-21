Залучені від випуску облігацій гроші компанія планує використовувати на свій розвиток

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що належить до групи компаній Nova (колишня «Нова пошта»), анонсував можливість придбання фізичними особами корпоративних облігацій компанії у своєму мобільному застосунку. Ідеться про кінець лютого, на сайті компанії вже є покрокова інструкція з придбання.

«За нашими дослідженнями, "Новій пошті" довіряють більше, ніж державним банкам. За ліцензіями НБУ, NovaPay не може залучати депозити, але ставка за облігаціями буде подібною», – сказав директор платіжної системи Олексій Рубан, якого цитує Інтерфакс-Україна.

На сайті NovaPay можна дізнатися детальніше про корпоративні облігації компанії. Термін їх погашення становить від одного до 12 місяців. Водночас фондова біржа ПФТС повідомила, що з 15 лютого на ній розпочалося публічне розміщення облігації NovaPay серії «D» з датою погашення 19 січня 2027 року, а з 19 лютого – облігацій серії «E» з датою погашення 19 лютого 2027 року. Номінальна відсоткова ставка за цими випусками – 18% річних, відсотковий дохід виплачується при погашенні. Номінальна вартість однієї облігації – тисяча гривень.

Також на біржі доступні попередні випуски облігацій компанії, дохідність за якими, залежно від терміну погашення, становить 16-18% річних.

Торік компанія NovaPay розмістила три випуски облігацій номінальним обсягом 100 млн грн, цьогоріч планується розмістити облігацій на таку ж суму.

Що треба знати про корпоративні облігації

При купівлі облігацій на суму до 400 тис. грн (400 штук) довідка про доходи не потрібна. Далі у покупця попросять підтвердження. Довідку про доходи можна згенерувати в додатку «Дія».

Брокером у купівлі облігацій NovaPay є компанія «Універ Капітал». Достроковий продаж облігацій – неможливий. Для реєстрації в додатку і підписання документів, зокрема, відкриття рахунку в цінних паперах, потрібно використовувати додаток «Дія».

Дохід з корпоративних облігацій в Україні оподатковується так само, як і дохід за банківськими депозитами. Тобто із суми доходу – нарахованих відсотків – треба буде сплатити 18% ПДФО і 1,5% військово збору. Податок списується автоматично перед погашенням облігацій.