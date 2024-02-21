Компанія NovaPay анонсувала продаж своїх облігацій у мобільному застосунку
Дохідність корпоративних цінних паперів становить від 16 до 18%
Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що належить до групи компаній Nova (колишня «Нова пошта»), анонсував можливість придбання фізичними особами корпоративних облігацій компанії у своєму мобільному застосунку. Ідеться про кінець лютого, на сайті компанії вже є покрокова інструкція з придбання.
«За нашими дослідженнями, "Новій пошті" довіряють більше, ніж державним банкам. За ліцензіями НБУ, NovaPay не може залучати депозити, але ставка за облігаціями буде подібною», – сказав директор платіжної системи Олексій Рубан, якого цитує Інтерфакс-Україна.
На сайті NovaPay можна дізнатися детальніше про корпоративні облігації компанії. Термін їх погашення становить від одного до 12 місяців. Водночас фондова біржа ПФТС повідомила, що з 15 лютого на ній розпочалося публічне розміщення облігації NovaPay серії «D» з датою погашення 19 січня 2027 року, а з 19 лютого – облігацій серії «E» з датою погашення 19 лютого 2027 року. Номінальна відсоткова ставка за цими випусками – 18% річних, відсотковий дохід виплачується при погашенні. Номінальна вартість однієї облігації – тисяча гривень.
Також на біржі доступні попередні випуски облігацій компанії, дохідність за якими, залежно від терміну погашення, становить 16-18% річних.
Торік компанія NovaPay розмістила три випуски облігацій номінальним обсягом 100 млн грн, цьогоріч планується розмістити облігацій на таку ж суму.
Що треба знати про корпоративні облігації
При купівлі облігацій на суму до 400 тис. грн (400 штук) довідка про доходи не потрібна. Далі у покупця попросять підтвердження. Довідку про доходи можна згенерувати в додатку «Дія».
Брокером у купівлі облігацій NovaPay є компанія «Універ Капітал». Достроковий продаж облігацій – неможливий. Для реєстрації в додатку і підписання документів, зокрема, відкриття рахунку в цінних паперах, потрібно використовувати додаток «Дія».
Дохід з корпоративних облігацій в Україні оподатковується так само, як і дохід за банківськими депозитами. Тобто із суми доходу – нарахованих відсотків – треба буде сплатити 18% ПДФО і 1,5% військово збору. Податок списується автоматично перед погашенням облігацій.