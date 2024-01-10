Навіть якщо у вас є лише тисяча гривень, ви можете допомогти ЗСУ і при цьому трохи заробити. Міністерство фінансів України від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька разів оголошувало про випуск військових облігацій внутрішньої державної позики. Попри довгу назву, це простий і прозорий інструмент для допомоги Збройним силам України та інвестицій у своє майбутнє. Він доступний буквально для кожного українця.

ZAXID.NET розповідає, як це працює, де придбати військові облігації і що принесе таке вкладення.

Що таке облігації внутрішньої державної позики

ОВДП – це державні боргові цінні папери. Тобто держава через продаж облігацій фізичним і юридичним особам (людям і компаніям) позичає у них кошти, які зобов’язується повернути у визначений термін з відсотками.

Військові облігації – цільові. Кошти від їх продажу держава використовує на потреби української армії: для закупівлі озброєння, амуніції, медикаментів тощо. Також частина коштів за продані людям облігації іде на покриття соціальних потреб країни.

Отже, військові ОВДП – це додаткові кошти для держави та інвестиція для українців.

У якій валюті випускають військові облігації

Міністерство фінансів України випускає гривневі, доларові та єврові облігації. Придбати їх можна за відповідну валюту: гривневі – у гривнях, доларові – у доларах. Відсоток, з яким держава повертатиме кошти позичальнику (вам), відрізнятиметься для облігацій у різній валюті.

Проте ви не отримаєте облігації у вигляді паперів на руки – вони випускаються в електронному вигляді і зберігаються в депозитарії НБУ. Для покупця відкривається відповідний рахунок у цінних паперах, про що укладається договір із продавцем.

Скільки коштують військові облігації

Номінал однієї військової облігації становить тисячу гривень, тисячу доларів або тисячу євро. Але це не завжди означає, що вони продаються за такою ціною.

Ціна на облігації може змінюватися чи не щодня – це залежить, передусім, від попиту і від терміну їх погашення – тобто через скільки часу держава має повернути вам гроші за облігації з відсотками.

Часто облігації, що будуть погашатися за рік і більше, можна придбати з дисконтом – тобто замість номінальної вартості у тисячу гривень заплатити, наприклад, 970 чи 980 грн. Та якщо скоро настане термін виплати або цей конкретний випуск цінних паперів дуже затребуваний, ціна може бути вищою за номінал – 1030 чи 1050 грн, умовно.

Яка дохідність військових облігацій

За підсумками 2023 року середня дохідність за гривневими військовими облігаціями становила 17-18%. Це вище, аніж ставки за депозитами у гривні в більшості популярних в Україні банків. Дохідність доларових облігацій за підсумками минулого року становила 4,5%, у євро – 3,1%. Перші випуски гривневих військових ОВДП навесні 2022 року мали дохідність 11%, згодом держава вирішила простимулювати попит.

Якби на початку 2023 року ви купили б 10 військових ОВДП у гривні, то заробили би більше, аніж якби купили за ці гроші долари. Дохід за облігації становив би 1700-1800 грн, а на різниці курсу валют вдалося б заробити менше 500 грн.

Дохідність за банківськими депозитами в гривні становить в середньому 15%, що теж менше, аніж дохідність військових ОВДП.

На початку грудня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українці, які придбали військові облігації в «Дії», заробили понад 44 млн грн.

Який податок сплачується з військових облігацій

Облігації мають ще одну перевагу перед депозитами – дохід з них не оподатковується. Тобто, ви отримуєте увесь зазначений у договорі відсоток доходу, податку немає. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору, що зменшує дохідність.

Хто може купити військові облігації

Напряму у держави купити облігації не вийде. Щовівторка Мінфін проводить аукціон серед уповноважених банків, які потім пропонують облігації своїм клієнтам. Також облігації можна купити в застосунку «Дія» або в інфестиційних фірм – брокерів.

Якщо раніше мінімальний поріг для інвестиції в облігації становив 100 тис. грн і більше – у кожного банку по-різному, то зараз у більшості з них придбати можна навіть одну гривневу облігацію. Тобто поріг входу становить 1000 грн. Ви можете купити одну, дві, п’ять, сто чи скільки хочете військових облігацій.

Коли відбувається виплата за військовими облігаціями

Військові облігації держава пропонує придбати на термін від шести до 20 місяців. У кінці цього терміну ви отримаєте суму, сплачену за облігації, та зароблені відсотки. Також можна отримувати відсотки упродовж терміну вкладення, а «тіло» отримати в кінці терміну.

Чи можна продати військові облігації достроково

Якщо вам терміново потрібні кошти, що раніше ви вклали в облігації, то цінні папери можна продати достроково – через банк або брокера. Проте ви не отримаєте усього запланованого від вкладення доходу.

Які гарантії виплат за військовими облігаціями

Виплата за військовими облігаціями гарантується державою. Якщо держава відмовиться виплачувати вам борг, їй доведеться оголосити дефолт. Навряд це вигідно для України.

Важливо, що ці цінні папери переважно перебувають в портфелях Нацбанку і державних банків. Якщо держава відмовиться обслуговувати цей борг, вона відмовиться повертати борг сама собі і буде змушена докапіталізовувати власні банки.

Звідки у держави гроші на виплати

Якщо держава позичає гроші у громадян, то звідки вона потім бере гроші, щоб повернути їх, та ще й з відсотками?

Якщо дуже коротко, то гроші на виплату боргів, зокрема і внутрішніх, за ОВДП, закладаються у витрати державного бюджету на кожен рік. Джерела надходження реальних грошей можуть бути різними: нові облігації, податки (наприклад, нещодавно ухвалено закон про оподаткування надприбутків банків). Ті ж залучені від облігацій кошти працюють в економіці, а не просто витрачаються.

Також, відповідно до законодавства, Нацбанк України, який багато років купував у міністерства облігації внутрішньої державної позики, левову частку прибутку, зокрема і те, що він заробляє на ОВДП, перераховує назад у державний бюджет. Якщо сильно спростити – гроші перекладаються з однієї державної кишені в іншу. А терміни погашення за облігаціями розраховані таким чином, аби розподілити витрати держави в часі.

Як купити військові облігації

Придбати військові облігації можна в низці банків та через брокерів (інвестиційні фірми), зокрема у «Дії». Кожен посередник встановлює свій мінімальний поріг входу і може брати плату за певні послуги. Тому потрібно уважно ознайомитися з усіма умовами, щоб додаткові комісії та оплати не з’їли дохідність.

Ось який поріг входу пропонують різні фінустанови:

від тисячі гривень – «Укргазбанк», «Укрексімбанк», ПУМБ, «Банк Південний», Monobank, брокери ICU, «Універ Капітал», «Дрегон Капітал», «БТС Брокер», «Кінто»;

від 10 тис. грн – «Ощадбанк», «Райффайзен Банк», «Кредобанк», «ОТП Банк»;

від 100 тис. грн – «ПриватБанк».

Детальніше із переліком банків-партнерів та ліцензованих інвестиційних фірм можна ознайомитись на відповідній сторінці міністерства фінансів.

Купувати військові ОВДП можна як у відділеннях банків, так і через їхні мобільні додатки. На час дії воєнного стану для придбання військових облігацій не потрібно мати довідку про походження коштів, що ви збираєтесь витратити на цінні папери.

Для чого купувати військові облігації у держави

По-перше, це підтримка для держави і нашої армії під час війни. По-друге, це один із найбільш вигідних зараз інструментів для інвестицій навіть для людей, які не мають багато вільних коштів. До того ж, він досить простий у реалізації.

У 2022 році держава за допомогою військових облігацій залучила в бюджет понад 200 млрд грн, у 2023 – 566 млрд, а у 2024 році – вже понад 7,3 млрд грн.

Важлива нотатка

Попри привабливість, надійність та простоту інвестування у військові облігації, не варто вкладати всі свої вільні гроші в один фінансовий інструмент. По-перше, слід мати фінансову подушку безпеки – кошти «про всяк випадок», що будуть швидко доступні в разі потреби і які не варто довгостроково інвестувати. По-друге, «яйця треба класти в різні кошики».