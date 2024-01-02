Відсоткові ставки податків не змінились, але зросли значення, від яких вони розраховуються

У понеділок, 1 січня, в Україні набрав чинності закон про держбюджет на 2024 рік. Відповідно до закону, зріс місячний розмір прожиткового мінімуму для працездатних людей та мінімальна заробітна плата, від яких розраховуються суми податків і ліміти для ФОПів. ZAXID.NET за інформацією Державної податкової служби розповідає, як зміняться ці суми у 2024 році.

Законом про держбюджет на 2024 рік встановлено місячний розмір прожиткового мінімуму для працездатних людей – це 3028 грн, і розмір мінімальної зарплати – це 7100 грн з 1 січня і 8 тис. грн з 1 квітня.

Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку I-III груп, якими є фізичні особи підприємці, прив’язаний, відповідно до Податкового кодексу, до розміру мінімальної зарплати. Тому у 2024 році розмір доходу для ФОПів-платників єдиного податку не повинен перевищувати такі суми (ліміти):

Перша група платників єдиного податку – 1 185 700 грн;

Друга група – 5 921 400 грн;

Третя група – 8 285 700 гривень.

Разом із мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом зростають податки для фізичних осіб, що розраховуються так: єдиний податок ФОП – максимум 10% від прожиткового мінімуму для першої групи, максимум 20% від мінімальної зарплати для другої групи. Тобто у 2024 році ФОП платитимуть:

Перша група – 302,8 грн (максимум);

Друга група – 1420 грн (максимум).

Для ФОП третьої групи, які сплачують податок на додану вартість, сума єдиного податку становитиме 3% доходу. Якщо ж ПДВ включений до складу єдиного податку, то сума єдиного податку становитиме 5% від доходу.

ЄСВ, що розраховується як 22% від мінімальної зарплати, у 2024 році треба буде сплачувати у такому розмірі:

З 1 січня – 1562 грн;

З 1 квітня – 1760 грн (оскільки з 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 8 тис. грн).

Додамо, що з нового року зріс прожитковий мінімум для:

дітей віком до 6 років – 2563 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 3196 грн;

людей, які втратили працездатність, – 2361 грн.

Від цих значень розраховуватиметься соціальна допомога.