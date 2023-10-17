Верховна Рада на засіданні у вівторок, 17 жовтня, не змогла ухвалити у другому читанні законопроект, яким пропонується забрати з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплат військових та переспрямувати його в держбюджет. Відповідний документ підтримали 223 народні депутати, тоді як для ухвалення закону потрібно мінімум 226 голосів.

Фракції голосували так:

«Слуга народу» – 171 «за»;

«Європейська солідарність» – 0 «за»;

«Батьківщина» – 0 «за»;

«Платформа за життя та мир» – 15 «за»;

«За майбутнє – 0 «за»;

«Голос» – 10 «за»;

«Довіра» – 9 «за»;

«Відновлення України» – 12 «за»;

позафракційні – 6 «за».

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, після провального голосування законопроект відправили на повторне друге читання. За це проголосували 265 народних депутатів. Відомо, що підготовка законопроекту до другого читання відбудеться у скорочені терміни.

Нагадаємо, 12 вересня уряд подав до Верховної Ради законопроект, мета якого – забрати з місцевих бюджетів військовий ПДФО та спрямувати його до спеціального фонду державного бюджету. 20 вересня Верховна рада ухвалила цей законопроект у першому читанні, хоча Асоціація міст України виступала проти його ухвалення.

Законопроект передбачає, що з 1 жовтня ПДФО від військових йшов би не в місцеві бюджети, як це було раніше, а на інші два напрямки – 50% Держспецзвʼязку та 50% Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.