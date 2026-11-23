Ovoko повідомила про вихід на український ринок

Литовська технологічна компанія Ovoko, яка спеціалізується на продажу оригінальних вживаних автозапчастин, вийшла на український ринок. Україна стала першою країною за межами Європейського Союзу, де компанія запустила продажі. Про це Ovoko повідомила 23 листопада у пресрелізі.

На українському ринку маркетплейс пропонує понад 15 млн вживаних автозапчастин від більш ніж 1,2 тис. продавців із Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Йдеться про деталі з авторозбірок. Замовлення можна оформити на українськомовному сайті компанії. Покупці можуть повернути запчастини протягом 14 днів. Для посилок вагою до 30 кг зворотна доставка, за умовами маркетплейсу, безкоштовна.

У компанії також нагадали, що під час замовлення потрібно враховувати митні правила: посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ввізним митом і ПДВ, та якщо вартість перевищує цей поріг, мито у розмірі 10% та ПДВ 20% нараховують на суму перевищення. Ці платежі покупець сплачує окремо під час митного оформлення.

Генеральний директор Ovoko Юстінас Барановскіс розповів, що перед виходом за межі ЄС компанія розглядала два ринки – Велику Британію та Україну. У Британії маркетплейс уже мав досвід роботи, тоді як український ринок для нього новий.

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За словами Барановскіса, компанія планує розвивати партнерства з українським бізнесом та розширювати доступ місцевих водіїв і автосервісів до вживаних запчастин із Європи.

Ovoko заснували у Литві в 2016 році. Компанія розвиває маркетплейс автозапчастин з авторозбірок та створює програмне забезпечення для таких підприємств. Її платформа співпрацює з продавцями із 17 ринків постачання, а серед найбільших ринків збуту – Литва, Франція, Латвія, Польща, Естонія та Фінляндія