Понад 1,25 млрд грн збитків змусили компанію переглянути стратегію

Один із найбільших ритейлерів України Fozzy Group ухвалив рішення про масштабування та оптимізацію свого онлайн-крила. Сервіс Maudau та підрозділ E-commerce & Ecosystem мережі «Сільпо» зливаються в єдину структуру зі спільним керівництвом і ресурсами. Про це повідомляють Forbes.

Такий крок має посилити позиції групи у жорсткій конкуренції з іншими українськими маркетплейсами, зазначає співзасновник компанії DYB Ігор Гут. Згідно з рішенням компанії, процес інтеграції розпочнеться 20 листопада. Очолить оновлену об’єднану структуру CEO Maudau Артем Домбровський.

Для покупців та партнерів зміни мають пройти непомітно. Сервіси та доставка продовжать функціонувати у звичному режимі під своїми звичними окремими брендами. Усі чинні контракти й домовленості з постачальниками та партнерами залишаються повністю чинними.

Об’єднання підрозділів супроводжуватиметься скороченнями частини штату. Точну кількість співробітників, які потрапляють під скорочення, у Fozzy Group поки не розголошують, проте підкреслюють, що працівників вже проінформовано особисто.

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Скорочення вже відбулися в маркетплейсі Maudau, IT-підрозділі TemaBit та напрямі E-commerce & Ecosystem. Друга хвиля запланована з 1 листопада Оптимізація торкнеться офісних команд усього холдингу, безпосередньо мережі «Сільпо», а також працівників логістичного напряму. Попри оптимізацію офісу, компанія продовжує наймати персонал безпосередньо в супермаркети, на склади та виробничі потужності, а також відбудовує зруйновані об’єкти й відкриває нові магазини.

Раніше, наприкінці серпня 2026 року, компанія вже впроваджувала режим жорсткої економії: заморозила перегляд зарплат і виплату премій за III-IV квартали, призупинила медичне страхування та найм нового адміністративного персоналу.

За оцінками ринкових аналітиків, синергія команд та об’єднання інфраструктури дозволять Fozzy Group суттєво зекономити на адміністративних видатках, технічній підтримці, маркетингу та розробці. Зниження витрат лише на фонд оплати праці та оптимізацію команд може досягти 60-70%.

Маркетплейс Maudau запустили у 2021 році, позиціонуючи його як потенційний український аналог Amazon. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінювався щонайменше у 1,2 млрд грн. Попри суттєві вкладення, за весь час роботи майданчик так і не вийшов на прибутковість.

Лише за перше півріччя 2026 року чистий збиток Maudau сягнув 534,5 млн грн, а осінні показники відвідуваності сайту впали на 41%. Наважуючись на злиття, Fozzy Group спирається на значно стійкіший цифровий напрям «Сільпо» (доставка, самовивіз та експрес-сервіс Loko), який забезпечує близько 10% загального товарообігу мережі. Зокрема, сервіс швидкої доставки Loko наразі працює вже у 62 містах України.

Обидва бізнеси вже тривалий час функціонують на спільній технологічній платформі та об’єднані єдиною програмою лояльності «Власний Рахунок». Проте центральною причиною вимушеної оптимізації онлайн-напряму стала необхідність адаптувати бізнес до важких умов воєнно-економічної кризи та системних атак ворога на логістику.

Про запровадження режиму суворої економії в Fozzy Group повідомили ще наприкінці серпня та вересня. Внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали понад 20 об’єктів групи, серед яких 10 важливих розподільничих центрів. Це призвело до значних втрат товарних запасів та колосального зростання витрат на транспортування й переформатування логістичних ланцюгів.

Внаслідок ворожого удару по двох складах «Сільпо» 5 серпня загинули шестеро співробітників компанії. Крім того, лише для мережі «Фора», що входить до складу Fozzy Group, прямі збитки від обстрілів перевищували позначку в 1,25 млрд грн. Станом на початок 2025 року торговельна мережа «Сільпо» налічує 308 супермаркетів у 62 містах України та 4 делікатес-маркети Le Silpo (у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі).