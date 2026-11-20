Росія вдруге атакувала підприємство VBH Україна

Російські війська завдали удару по підприємству «VBH Україна» у Броварах Київської області. Компанія постачає віконну та дверну фурнітуру, профілі, герметики й монтажні матеріали. 51% її частки належить естонському інвестору. Про наслідки російської атаки компанія повідомила у п’ятницю, 20 листопада.

«Сьогодні вночі наше підприємство в Броварах зазнало ще страшнішого російського удару, ніж попередній, але нас це не зламає», – написав виконавчий директор «VBH Україна» Юрій Ткаченко. За його словами, компанія вживає заходів для відновлення роботи. Партнерів попередили про можливі затримки з постачанням комплектуючих і попросили поставитися до ситуації з розумінням.

Що відомо про «VBH Україна»?

«VBH Україна» працює в Україні як частина міжнародної мережі VBH. Компанія є одним із найбільших оптово-роздрібних постачальників віконної та дверної фурнітури, а також комплектуючих від європейських виробників.

За даними YouControl, ТОВ «Фаубеха Україна», яке працює під брендом VBH Україна, зареєстрували у травні 2022 року зі статутним капіталом 1 млн грн. 51% компанії належить естонській UFHE OU. Серед кінцевих бенефіціарів – громадянин Естонії Сауга Індрек та українці Володимир Пузій і Юрій Чихман, кожен із яких має по 24,5%.

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За дев’ять місяців 2026 року виторг компанії зріс на 22% – до 488,2 млн грн. Чистий прибуток за цей період збільшився на 13,3% і становив 51,7 млн грн.