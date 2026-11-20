Російська ракета пробила дах двоповерхового будинку в селі Задністрянське (за 10 км від Бурштина) та застрягла на кухні на першому поверсі. Це сталося під час масованої атаки по Прикарпаттю вночі 20 листопада. Як повідомили ZAXID.NET в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, на місці влучання виникла пожежа площею 2 м2. Її загасили до приїзду пожежників. З будинку врятували двох людей. Наразі знищенням цілі займаються вибухотехніки поліції. Це другий подібний інцидент на Прикарпатті від початку повномасштабного вторгнення РФ. 29 грудня 2022 року російська ракета влучила в будинок в Тлумацькій громаді. Тоді в момент удару власниця помешкання із 3-річною донькою були в іншій кімнаті та не постраждали.

Фото: телеграм-канал «Франківськ 24/7»